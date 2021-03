El candidato presidencial del partido Avanza País, Hernando de Soto, pidió al Gobierno que considere incluir en el plan de vacunación contra el coronavirus a los postulantes a la presidencia, por el riesgo al cual están expuestos como parte de sus respectivas campañas.

“Si me permiten los otros candidatos ser vocero de ellos, que el presidente (Francisco) Sagasti, así como él se ha vacunado, debería darse cuenta que quienes lo anteceden y muchos de sus partidarios están vacunados, y que para lograr unas elecciones justas, en igualdad de condiciones y un pueblo informado en igualdad de condiciones, debería considerar no solo los personeros que son importantes, sino a los candidatos”, señaló en una entrevista a ‘Cuarto Poder’.

De Soto consideró que él se encuentra en desventaja en medio de la pandemia del COVID-19 por tratarse de una persona mayor de edad y con sobrepeso. En esa línea, aseguró que hubo una propuesta, sin precisar de dónde partió, para vacunar con prioridad a los postulantes a la presidencia durante la campaña.

Hernando de Soto dijo que la campaña presidencial pone en riesgo de coronavirus a todos los candidatos. (América TV)

“Es más que frustrante. Estoy jugando entre la vida y la muerte. Por eso yo sé que hubo una iniciativa propuesta hace tiempo, por personas que conocemos mutuamente con el presidente Sagasti, que todos aquellos que se lanzaban a la presidencia de la República y sus allegados deberían estar en condiciones de igualdad y deberían ser vacunados”, comentó.

El postulante de Avanza País indicó que su situación lo pone en desventaja por no poder acercarse a sus simpatizantes durante la campaña electoral.

“En mi caso, con cierto sobrepeso, me pone en una situación de desventaja, claro. En muchos casos no se me permite acercarme a la gente para tener la interlocución que es necesaria para competir en una elección [...] La gente considera que cuando no se acerca, uno es sobrado, distante”, concluyó.