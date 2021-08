El excandidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, le pidió este domingo al presidente Pedro Castillo que demuestre que no está “avasallado” por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

De soto indicó que Castillo debe demostrar -incluyendo a sus maestros- que no va seguir el camino que siguen todos los países empobrecidos del mundo que son, esencialmente, marxistas leninistas.

“Desmiéntanos cambiando de gabinete, indicando que ahora que usted tiene los fondos y las estructuras de seguridad del Estado, que no está tomado, no está avasallado y no está dominado por el señor Cerrón”, señaló el economista en el programa Punto Final.

De Soto advirtió que la postura que está tomando el actual gobierno va a perjudicar los intereses del Perú frente a las economías del exterior. Particularmente, dificultará los esfuerzos del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

“El señor Francke va a ver cómo se le cierran todas las puertas de los bancos y las economía libre del mundo, que abarca China, Estados Unidos y Europa”, apuntó.