El ministro de Salud, Hernando Cevallos, destacó que se vaya a reorganizar el Gabinete tal y como anunció el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación y manifestó que hay una “responsabilidad colectiva” detrás de la crisis política que afronta el país.

En declaraciones a la prensa esta sábado 5 de febrero, Cevallos evitó señalar si respaldaba o no el nombramiento de Héctor Valer como primer ministro.

“No tienen por qué preguntarme a mí el nombramiento del primer ministro, es decisión del presidente. Pero sí he señalado la necesidad de construir un Gabinete en el país de acuerdo a las necesidades y promesas, y a la lucha que ha llevado adelante este Gobierno por las mejoras económicas y derechos laborales y ambientales”, aseveró.

Hernando Cevallos señaló que hay una "responsabilidad colectiva" detrás de la crisis política. (Canal N)

Hernando Cevallos dijo esperar que se conforme un Gabinete ministerial lo antes posible con personas capaces que busquen la unidad nacional. Insistió, en esa línea, que se debe formar un equipo que tenga las calificaciones y pergaminos de experiencia necesarios para atender al país.

“[¿Va a continuar en el cargo?] Eso es una decisión del presidente, pero nosotros seguimos trabajando de manera normal a pesar que estamos en una etapa de incertidumbre en el país. Asumo que este tema de va a resolver a la brevedad y mientras tanto, seguimos trabajando”, manifestó el ministro.

El titular del Minsa consideró que, ante la falta de autocríticas en el mensaje a la Nación por parte de Pedro Castillo, hay una “responsabilidad colectiva” entre el Ejecutivo y el Congreso, del cual dijo que debe tener una actitud más dialogante.

“No se trata acá que la culpa la tiene el presidente Castillo que viene trabajando incesantemente. No quiere decir que no se cometan errores. He manifestado ayer la necesidad de perfilar mejor el Gabinete hacia las necesidades que tiene el país y las propuestas que hace el Gobierno, pero el Congreso también tiene responsabilidad de no confrontar sino buscar acercamiento y diálogo”, evaluó.

Hernando Cevallos concluyó señalando que no ha conversado con Pedro Castillo la posibilidad de ser nombrado como primer ministro en reemplazo de Héctor Valer. “No he conversado con el presidente ningún nombre. Tengo entendido que está haciendo las consultas respectivas”, dijo.