El embajador Harold Forsyth renunció al cargo de Representante Permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha decisión fue tomada el último 7 de agosto y fue comunicada al presidente de la República, Pedro Castillo.

“He comunicado al presidente de la República, el 7 del presente, mi decisión de renunciar al cargo de Representante Permanente del Perú ante la OEA que he ejercido durante un año”, escribió Forsyth en su cuenta de Twitter.

Del mismo modo, señaló que durante su tiempo en el cargo ha tratado de afirmar el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos con los sectores más vulnerables de la sociedad y “con los valores permanentes de la política exterior del Perú”.

“Tengo discrepancias con algunas decisiones recientes, especialmente considerando la celebración de la próxima Asamblea General de la OEA, en Lima, compromiso que los peruanos obtuvimos por aclamación en noviembre de 2021″, explicó.

He comunicado al Presidente de la República, el 7 del presente, mi decisión de renunciar al cargo de Representante Permanente del Perú ante la OEA que he ejercido durante un año. — HaroldForsyth (@hforsyth33) August 10, 2022

Previamente, también se dio a conocer que el diplomático Manuel Rodríguez Cuadros también renunció a su puesto de Representante Permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Frente a ello, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció en la conferencia de prensa de este miércoles. El jefe del gabinete descartó que se trataría de una decisión tomada por la designación de Miguel Rodríguez Mackay como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

“No me explico cuál es la razón por la que han renunciado o si han renunciado porque se ha designado al nuevo ministro. Yo sé que ellos son personas de una alta calidad profesional, por eso no me explicaría que ellos hayan renunciado porque se ha designado al nuevo canciller”, manifestó el primer ministro.

VIDEO RECOMENDADO

Cajamarca: Agentes de la Diviac buscan a Yenifer Paredes