El exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, señaló que la lectura del mensaje a la Nación de Pedro Castillo, con el que intentó dar un golpe de Estado en diciembre del 2022, generó un “asombro total” en él y que hasta hoy no se explica cómo pretendía convertirse en un dictador sin contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Como se sabe, Bobbio participó este martes como testigo en el marco del juicio oral contra el exmandatario.

“Cuando el presidente Castillo lee (su mensaje), para mí fue un asombro total, y rápidamente pensé que había coordinado con algún general que él conocía”, dijo en entrevista a Cuentas Claras, de Canal N.

“Cómo quería convertirse en un dictador si no tenía ningún apoyo. Habría sido loco de pensar que lo iban a seguir solo porque leía eso. No hay ninguna orden, ninguna resolución, no había hablado conmigo” , añadió el exministro de Estado.

Bobbio reiteró que jamás brindó respaldo al intento fallido de Castillo Terrones y que, desde el día de su designación al frente de la cartera de Defensa, proyectó mejoras en el sector.

“Vamos a suponer que yo le hubiera dicho que tenía apoyo, ¿con qué objeto le hubiera dicho eso? Para todo hay una motivación. Me acababan de nombrar ministro de Defensa, quería arreglar el Ejército, desde que entré estaba corrupto”, sostuvo.

Insiste en que no pidió la renuncia del Gral. Córdova

Consultado sobre la renuncia del entonces Comandante General del Ejército, Walter Córdova, que sucedió horas antes de que el expresidente Castillo leyera su mensaje a la Nación en su intento de cerrar inconstitucionalmente el Parlamento, afirmó que en la conversación que tuvieron “jamás se habló de golpe”.

LEA TAMBIÉN: Castillo buscaba que unas 300 personas ingresaran a la Plaza de Armas el día del golpe

“Llamo a los comandantes de las Fuerzas, converso con ellos y les digo que me expongan su situación, pero ese mismo día converso con el Gral. Córdova de varios hechos que había en el Ejército y me dice que mejor se irá. Él conversa conmigo y decide irse. No hablamos ni de golpe, ni de apoyo, ni de socialismo”, indicó Bobbio.

“No sé si el Gral. Córdova sabía del golpe (de Estado). Yo no sabía, cómo podía saberlo si a mí me llaman el 5 para ser ministro de Defensa, el 6 estoy viendo las cosas del Ministerio y el 7 escucho leer eso (el discurso de Castillo)”, sentenció.

También te puede interesar: