Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros, aseguró que se respetará lo que decida la mayoría de la población con relación a un posible cambio de la Constitución Política del Perú vigente, y en esa línea señaló que “hay que persuadir” a la ciudadanía para que la decisión la tomen ellos en un referéndum.

En una entrevista al diario El País, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respondió así cuando se le consultó sobre cuál será su “hoja de ruta” para modificar la Carta Magna.

“Hay que persuadir a la mayoría de los peruanos, que decidan ellos. Si en un referendo deciden, perfecto. Eso es la democracia. Respetar la voluntad de la mayoría”, manifestó.

“[¿Y si pierde ese referéndum?] Continúan las cosas. ¿Usted cree que si hubiéramos perdido las elecciones nos hubiéramos colgado? No, seguiríamos trabajando y para las próximas elecciones hubiéramos llegado preparados. Pero llegamos y ya estamos aquí”, añadió.

Cabe recordar que este jueves, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que hasta el momento el presidente de la República, Pedro Castillo, no ha planteado oficialmente a su despacho que elabore los proyectos de reforma para enviar al Congreso que permitirían la realización de una Asamblea Constituyente para así cambiar la Constitución actual vigente dese 1993.

“Hay trabajos previos al respecto. Todavía, hasta este momento, no se ha tomado la decisión. Esa decisión la toma el presidente de la República (Pedro Castillo). No les puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero si lo presenta, el presidente no decide nada sobre si hay o no Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso”, dijo el ministro en una entrevista a Exitosa.





Guido Bellido y la oposición en el Congreso





El primer ministro, en otro momento, aseguró que el Gobierno de Pedro Castillo está preparado para afrontar “cualquier escenario que se pueda dar” ante las críticas que han recibido luego de la juramentación del gabinete que encabeza.

“Hasta han deseado la muerte de Castillo y Cerrón. Alguien que quiere matar a un candidato en la segunda vuelta es capaz de hacer lo que hoy estamos viendo. Y nosotros lo tenemos presente. A nosotros no nos sorprende su actitud. Pero estamos preparados para poder contener cualquier escenario que se pueda dar. Quien está con las grandes mayorías no debe temer a nada ni a nadie”, aseguró.

Guido Bellido está realizando una ronda de diálogo con diversas bancadas del Congreso para, en las próximas semanas, acudir a pedir el voto de confianza con el resto del equipo ministerial. Hasta el momento, Fuerza Popular y Renovación Popular se han negado a conversar con él y han pedido tanto su renuncia al cargo como de varios otros ministros que han recibido cuestionamientos desde la oposición.