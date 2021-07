Guido Bellido Ugarte, cusqueño de nacimiento, tiene 41 años de edad, es bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con estudios de postgrado en Gestión Pública y Regional.

En la vida política fue secretario general regional de Cusco del partido Perú Libre, y hasta el 2018 estuvo en el Partido Arriba Perú Adelante, donde fue personero legal.

Según su hoja de vida, laboró como ingeniero electrónico en el INEI - Sede Cusco, y un año antes en la empresa EYS Technology SAC.

Defensa a Pedro Castillo y al partido Perú Libre

El congresista de Perú Libre y ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es muy cercano al partido y al presidente Vladimir Cerrón.

Recientemente dijo que Pedro Castillo, es militante de su partido y como tal “está sujeto” a los derechos y a los deberes de dicha agrupación política.

“No podemos concebir al profesor Pedro Castillo al margen de Perú Libre. Es un militante, como tal tiene que trabajar a la luz, al soporte del partido”, expresó en Latina.

Sin embargo, remarcó la independencia del mandatario, por el que Pedro Castillo no se “debe a nadie”, sino al pueblo que exige “un gobierno sin corrupción, con trabajo, con oportunidades, con educación, salud, que el país se industrialice”.

Retos del Gobierno y nueva Constitución

En esa oportunidad indicó que el gobierno tiene grandes retos “vamos a cumplir estas expectativas porque hay bastante compromiso. Son gente limpia que está en este escenario de gobierno de los cinco años que se nos vienen”, acotó.

En este marco no se aleja de la nueva constitución, por la que ha juramentado Pedro Castillo, y por la mirada que tiene al impulsar un proyecto de reforma constitucional.

Sobre este tema, Bellido ya dijo anteriormente que se deben evaluar todas las vías para convocar una Asamblea Constituyente, a fin de redactar una “buena Constitución” para el país que reemplace a la de 1993.

Distante de Verónika Mendoza

Hace poco más de una semana Guido Bellido cuestionó a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, respecto a su posición sobre Vladimir Cerrón y dijo que “ser aliado no significa que vas a condicionar”.

“A Verónika no corresponde decir eso (que Vladimir Cerrón no debe estar en el Gobierno). Ser aliado no significa que le vas a condicionar. Además de eso, yo apoyo sin ninguna condición, o es que va a condición. Eso es oportunismo”, expresó.

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que algún miembro de Juntos por el Perú sea nombrado en el Gabinete Ministerial, el ahora Primer Ministro dijo que no se le puede cuestionar la decisión a Castillo Terrones.

No obstante, reiteró que si para estar en el gabinete “tengo que botar (a Cerrón), eso no es así”. “Lo que le estoy diciendo (a Verónika Mendoza es) un poquito de tranquilidad”, expresó en Willax Tv.

Investigado sobre apología al terrorismo

Un proceso que lleva en su contra el flamante primer ministro es la realiza por la Fiscalía contra el Terrorismo que en mayo abrió una investigación contra Guido Bellido, por presunto delito de apología al terrorismo.

La investigación se inicia luego de realizar las declaraciones en Inka Visión, defendiendo las acciones terroristas de Sendero Luminoso.