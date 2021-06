Política







Tres exgenerales PNP opinan sobre criterios aprobados por el gobierno para pasar al retiro a oficiales Eduardo Pérez–Rocha, ex general PNP, afirma que solo hay que preocuparse de las nuevas reglas para retirar al personal de servicio que se asimila al cuerpo policial. Ex ministro del Interior, Remigio Hernani, y ex director de la PNP, José Tisoc, cuestionan norma.