Tras el otorgamiento del voto de confianza al Gabinete Bellido, con 73 votos a favor, el vocero de la bancada Fuerza Popular, Nano Guerra García, consideró que de esta manera se había elegido “quizás al gabinete más mediocre que hemos tenido en la historia republicana”. Por lo tanto, subrayó que su agrupación política será a partir de ahora “un muro de contención” contra todo afán totalitario que pueda venir desde el gobierno.

“Reconocemos los votos que ha obtenido (el gabinete) y como lo dijimos en el hemiciclo van a encontrar en Fuerza Popular un muro de contención, como dijo nuestra lideresa (Keiko Fujimori), ante los impulsos totalitarios que tengan, ante su búsqueda de eliminar nuestra Constitución y ante su improvisación y falta de visión en un país que cumple el Bicentenario de su Independencia”, señaló Guerra García junto a sus colegas de bancada desde los exteriores del Palacio Legislativo.

Consultado si este muro de contención sería también contra las iniciativas legislativas del Ejecutivo, Guerra García precisó que serán un obstáculo a todo afán totalitario, “pero no he dicho que lo seremos desde el Congreso”.

Agregó que esta lucha política se dará desde plazas y calles, organizaciones civiles, en el plano nacional e internacional, en los planos sindicales. “La lucha política abarca todos esos frentes”, enfatizó.

“Seremos un muro de contención para que no avance cualquier plan antidemocrático para nuestro país”, insistió.

“No digan luego que no sabían”

En otro momento, saludó a las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado por haber votado en contra de la confianza (50 votos), porque según dijo “han sabido estar a la altura de la historia”.

También se dirigió a los partidos que votaron a favor, como Alianza para el Progreso y Somos Perú. Los instó a no decir más adelante que su apoyo no era un cheque con condiciones, “que no lo sabían y que no estuvieron advertidos”.

Finalmente agradeció el apoyo de las personas en las calles. “Gracias por habernos acompañado, nos encontrarán en plazas y calles porque no vamos a descansar hasta tener la tranquilidad de que nuestro país está en la senda democrática”, puntualizó.