Grandes sorpresas dejó las Elecciones Congresales Extraordinarias el último domingo. Y es que, el partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), se convirtió en la segunda fuerza del nuevo Congreso, sin embargo, esto no sorprendió a muchos.

La cabeza de lista del Partido Morado por Lima, Francisco Sagasti, señaló que ver en el segundo lugar al Frepap no les causó admiración. " No nos sorprendió que pase la valla. Ellos estaban muy activos. El hecho que las encuestas no lo hayan visto antes refleja que las encuestadoras no cubren bien en el interior del país", señaló a Gestión.

Agregó, que el partido aún no ha entablado contacto con la agrupación. " Nos hemos reunido previamente con nueve partidos que pasaron la valla, pero con el Frepap aún no tenemos comunicación", sostuvo.

Finalmente, explicó que el Partido Morado trabajará de la mano con otras futuras bancadas. “ Tenemos como tema principal hacer modificaciones a la reforma electoral y eso lo tenemos que hacer ya. Eso también se ha conversado con otros partidos y estamos en la misma línea”, detalló.