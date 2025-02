El expresidente Francisco Sagasti, mencionó este miércoles 19 de febrero que no participará en las elecciones presidenciales del 2026. Según expresó, no cuenta con “la misma energía” para realizar una campaña y ser parte de una contienda electoral.

Estas declaraciones las brindó luego de conocer la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la República que busca inhabilitarlo para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.

Según el documento, la medida se sustenta en la presunta infracción a la Constitución Política del Perú por haber ordenado el pase al retiro de varios generales.

“Ya he expresado en más de una oportunidad que no voy a ser candidato. Tengo 80 años y hacer una campaña hasta los 82 y gobernar hasta los 87, cuando uno reconoce que a cierta edad la energía no es la misma. Yo sé, por experiencia personal, lo que se requiere y lo que demanda ser presidente de la república de nuestro país en situaciones extremadamente difíciles”, manifestó.

El exmandatario afirmó que cuenta con las ideas claras y los conceptos necesarios para asumir el cargo, aunque destacó nuevamente el desgaste que implicaría ocupar el sillón de Palacio.

“Requiere energía, conocimiento, capacidad de articulación, escuchar a todos, evitar los pleitos y líos entre los poderes del Estado. Convocar al sector privado, convocar a la sociedad civil como ustedes son testigos de lo que se hizo durante el proceso de vacunación. Yo sé que, si bien tengo las ideas y el concepto, hay que reconocer que con los años la energía disminuye”, agregó.

El dato:

La propuesta de inhabilitación para ejercer función pública contra Francisco Sagasti obtuvo 22 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Ahora, el caso será debatido en el Pleno del Congreso.