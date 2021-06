Lourdes Flores Nano, abogada y ex lideresa del Partido Popular Cristiano, aseguró que por respeto a la Constitución y la verdad electoral es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proceda a revisar todos los pedidos de nulidad de actas hechos por Fuerza Popular, debido a que no solo habría firmas falsas en este “puñado de mesas”, sino que se habría incrementado la votación de manera irregular a favor del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Por ejemplo, en primera vuelta en ese colegio la votación ha sido A, B y C y resulta que en esta mesa hay desde muy poquito hasta votaciones muy altas, pero se ha incrementado la votación del señor Castillo de una manera estadísticamente improbable [en esta segunda vuelta]. Además, si uno analiza los votos blancos resulta que en esas mesas 40 o 50 personas votaron en blanco o por ninguno de los 24 candidatos, en primera vuelta, pero en segunda vuelta tomas partido, pero esa reducción de votos blancos va a cero y coincide que hay una firma falsa y con aumento desproporcionado de la votación que cualquier juez electoral tiene que decir que hay que analizar”, señaló.

En esa línea, exhortó a que el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), trabajen en conjunto sin salirse del sistema electoral y respetando la Constitución para cruzar información y determinar qué ocurrió realmente en esas 800 a 900 mesas que presentan pruebas de irregularidades.

“Yo sí creo que en esos casos se ha producido un fraude en mesa que da lugar a lo que la ley manda, y que ha inclinado la votación a un candidato. Estoy convencida que eso se ha producido y provocó una distorsión en el resultado electoral. Estoy entre quienes creen que la señora Keiko Fujimori ha ganado en estas mesas y que fruto de estas distorsiones se ha tergiversado el resultado electoral”, precisó.

También aseguró que ningún pedido que se está formulando se “escapa un milímetro del mandato constitucional” y afirmó que existen razones “muy poderosas” para solicitarle al JNE que “cumpla su tarea de asegurar que el día que dé resultados sea verdaderamente lo que ha ocurrido en cada una de las mesas donde hemos cuestionado a través de nulidades la situación existente”.

Flores Nano aseveró que uno de los cuestionamientos más fuertes y sólidos que tienen es la existencia de firmas falsas.

“No es un tema menor que en 800, 900 actas de distintas circunscripciones, no digo de todo el Perú, no digo que la ONPE o el JNE no, en un puñado de actas hay firmas falsas, no es algo irrelevante que en un proceso electoral haya firmas falsas”, dijo en la conferencia de prensa de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

La ex parlamentaria recalcó que de la labor de los organismos electorales, en especial del JNE que debe revisar las demandas de Fuerza Popular, dependerá la legitimidad del que será el próximo gobierno del bicentenario o podrá condenarlo en la ilegitimidad.

“La gran ventaja de nuestra tesis es que estamos defendiendo a la Constitución y en la búsqueda de la verdad. Eso nos da autoridad moral, así se pongan nerviosos los camaradas”, añadió.