Personal del Ministerio Público realiza esta tarde una diligencia en la sede de Petroperú para recabar información por la presunta comisión de delitos por parte de su titular, Hugo Chávez, quien se habría reunido con el presidente Pedro Castillo y un proveedor, Samir Abudayeh Giha, quien ganó una licitación por $ 74 millones pocos días después del encuentro.

Según informó TV Perú, en la intervención se da con el objetivo de tener acceso a todos los documentos relacionados con esta licitación.

Además se pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad entre el 15 y 28 de octubre, fechas en las que se habrían producido las reuniones.

También pide el registro de visitas de todas las personas que entraron al lugar durante las mencionadas fechas.

La intervención se da luego que Latina difunda un informe periodístico donde se detalla que, el pasado 18 de octubre, Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Karelim López ingresó a las 09:21 a.m. y se retiró a las 10:54 p.m.; la visita de Abudayeh ocurrió entre las 09:25 a.m. y las 10:53 p.m.; y Chávez Arévalo estuvo entre 09.27 a.m. y 11:10 a.m.

Días más adelante, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

En diálogo con Latina, el ejecutivo de Petroperú afirmó que, si bien el registro sugiere que las visitas ocurrieron en simultáneo, en realidad esperó en una sala hasta ser recibido por el jefe de Estado.