En medio de la tensión y enfrentamiento que existe entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, pidió esta mañana al Gobierno de Dina Boluarte convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para evaluar, entre otros temas, las normas que afectan al sistema de justicia y la lucha contra la criminalidad organizada, como por ejemplo, la ley que modifica la definición del crimen organizado.

“Propongo que haya una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad donde se pueda evaluar no solo las normas, sino también la jurisprudencia, la estadística de los casos que se están dando, sobre todo, en estos últimos ocho meses”, indicó a Canal N.

Según dijo, desde el Ministerio Público siempre están dispuestos a participar en reuniones con las altas autoridades.

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo no ha vuelto a convocar al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia tras la última sesión realizada en enero pasado.

Esto, a pesar de que había un compromiso para realizar una nueva cita de este organismo en marzo.

“No tenemos que ser amigos, pero tampoco enemigos”

En la víspera, el premier Gustavo Adrianzén cuestionó las declaraciones que dio Villena, quien en una entrevista anterior dijo que desde su institución “no se consideran amigos” del Gobierno.

Respecto a este tema, el fiscal de la Nación aclaró que no es cuestión de ser o no ser amigos entre el Gobierno y su institución; no obstante, precisó que ellos sí estarían cumpliendo con sus compromisos con el Ejecutivo.

“Eso no tiene que ver. Nosotros no tenemos que ser amigos, pero por supuesto, tampoco son nuestros enemigos”, enfatizó en diálogo con radio Exitosa.

Villena también le respondió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien prácticamente criticó y acusó a la Fiscalía de liberar a investigados detenidos por la Policía.

“El Decreto Legislativo 1585, expedido por el Ejecutivo en noviembre del año pasado, flexibiliza muchas medidas que impiden a los fiscales, por ejemplo, pedir prisión preventiva, impide al Poder Judicial imponer penas efectivas porque ahora la gran mayoría van a ser penas suspendidas, sobre todo en casos de corrupción”, recordó.

En ese sentido, calificó al ministro de “desinformado”.

“El ministro está desinformando. Ese DL 1585, ¿quién lo expidió? El Poder Ejecutivo. Hay un acuerdo plenario también (del Poder Judicial) que también interpreta normas para este tipo de medidas”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la presentación del proyecto de ley que crea una comisión fiscalizadora de jueces y fiscales, así como la aprobación, en primera votación, del dictamen que le permite a la PNP investigar algunos delitos.

“La Constitución dice que es el Ministerio Público quien conduce la investigación del delito desde su inicio. Ahora dicen que quieren devolverle la conducción a la PNP cuando nunca la ha tenido en esta Constitución (...) ya estaríamos yendo en contra de esta norma”, cuestionó.

