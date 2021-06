El almirante en retiro y congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el Ministerio de Defensa (Mindef) trató de callar y censurar con un comunicado amenazante a los altos mandos militares en retiro que se pronunciaron sobre el proceso electoral.

El lunes pasado, 23 generales en retiro del Ejército, 22 vicealmirantes en retiro de la Marina y 18 tenientes generales en retiro de la Fuerza Aérea instaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cumplir “de manera confiable y transparente su mandato constitucional”.

Luego de este pronunciamiento, el Mindef indicó en un comunicado suscrito por su titular Nuria Esparch, que dicha declaración “no representa a las Fuerzas Armadas (FFAA)” y “tomará las acciones legales que correspondan” por la utilización de los emblemas del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el citado pronunciamiento de los altos oficiales en situación de retiro.

“Lo que hicimos los ex jefes del Comando Conjunto de las FFAA y ex generales en situación de retiro es alertar a la ciudadanía de la situación en la que nos encontramos, y el Mindef nos trata de callar y censurar con un comunicado amenazante y con cosas inexactas. No estamos hablando en nombre de los oficiales en actividad y eso es falso, yo he firmado a título personal”, explicó Montoya.

En esa línea, sostuvo que la intención del Gobierno por intermedio del Mindef es silenciar a los exmilitares que sean críticos.

“Yo no creo en asesoramientos malos, yo creo que el Gobierno ha intentado callarnos, pero vamos a seguir porque la Constitución nos lo permite. Que la ministra de Defensa lea la ley de situación de retiro militar que nos faculta a tener los privilegios y de usar nuestros símbolos hasta que nos entierren en un cajón”, enfatizó.

Montoya se pronunció tras el comunicado de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas (Adogen Perú) que señala que el Mindef emitió inexactitudes y amenazas respecto al pronunciamiento de ex altos mandos de las FFAA.

Por su parte, el general de División (r) del Ejército, José Williams Zapata, consideró que la ministra de Defensa, Nuria Esparch, cometió excesos al anunciar que los demandará por “hacer uso político de los símbolos de las Fuerzas Armadas”.

“Creo que han asesorado mal a la ministra. Los símbolos que aparecen en la parte alta del comunicado pertenecen a los institutos armados y no al Mindef. No era necesario que haga un comunicado de respuesta y formular una posible demanda contra quienes suscribimos el anterior”, precisó el también parlamentario.