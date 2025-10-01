Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto: Difusión)
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mediante la se encarga a Ana Sofía Rodríguez Yañez, viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el puesto de viceministra de Poblaciones Vulnerables del citado Ministerio, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular.

Ello tras aceptar la renuncia formulada por Carlos Jesus Vilela del Carpio, al cargo de viceministro de Poblaciones Vulnerables dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ana Sofía Rodríguez Yáñez ha desempeñado varios cargos en el sector público. Fue directora ejecutiva del Programa Trabaja Perú desde marzo de 2020, habiendo trabajado antes como gerente de la Unidad Gerencial de Promoción del mismo programa y asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Además, Su hoja de vida destaca experiencia en la gestión pública, especialmente en programas sociales y de empleo.

TE PUEDE INTERESAR

MIMP designa a Carlos Vilela Del Carpio como nuevo viceministro de Poblaciones Vulnerables
Montellanos respalda fusión del MIMP: “Las políticas y sus servicios se van a fortalecer”
MIMP se pronuncia tras denuncia contra José Jerí por presunta agresión sexual

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.