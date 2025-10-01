Mediante la Resolución Suprema Nº 006-2025-MIMP, se encarga a Ana Sofía Rodríguez Yañez, viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el puesto de viceministra de Poblaciones Vulnerables del citado Ministerio, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular.

Ello tras aceptar la renuncia formulada por Carlos Jesus Vilela del Carpio, al cargo de viceministro de Poblaciones Vulnerables dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ana Sofía Rodríguez Yáñez ha desempeñado varios cargos en el sector público. Fue directora ejecutiva del Programa Trabaja Perú desde marzo de 2020, habiendo trabajado antes como gerente de la Unidad Gerencial de Promoción del mismo programa y asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Además, en febrero del 2025 fue designada como viceministra de la Mujer en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Su hoja de vida destaca experiencia en la gestión pública, especialmente en programas sociales y de empleo.