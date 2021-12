La embajada de Estados Unidos en Perú rechazó las aseveraciones que sugieren que el dicho país norteamericano tenga la intención de intervenir en el territorio nacional.

“Los Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas y rechaza las alegaciones de que el gobierno estadounidense esté buscando intervenir de cualquier forma en el Perú. Apoyamos al pueblo peruano y trabajamos hombro a hombro con sus representantes electos por el pueblo”, aclaró la embajada de Estados Unidos a través de una publicación en Twitter.

Previamente, durante el debate que sostiene el Congreso para admitir la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, Guillermo Bermejo cuestionó que Hernando de Soto haya deslizado la posibilidad de una intervención para constatar la legitimidad del actual gobierno.

“Quiero saber de qué amor a la patria hablan cuando el líder de una de las bancadas propone la vacancia presidencial ha declarado que está coordinando con el gobierno de los Estados Unidos para una intervención militar en el Perú”, aseveró el parlamentario.

En diálogo con Willax, el excandidato presidencial Hernando de Soto mencionó que realizaría una gira por Estados Unidos a fin de encontrarse con autoridades para ver “su ingreso” al Perú.

“Voy a estar viendo al señor Bob Menéndez (refiriéndose al senador del Partido Demócrata Robert Menéndez) quien es el presidente de la misma Comisión (de Relaciones Internacionales del Senado y antiterrorismo) y al mismo tiempo me he ido a ver a los jefes de las distintas organizaciones internacionales que se ocupan del Perú para comenzar a organizar, ya que entre peruanos no nos estamos entendiendo, su ingreso (a nuestro país) para ver si esto es un gobierno legítimo o no”, sostuvo.

Sin embargo, mediante redes sociales, Hernando de Soto negó que participe en encuentros con líderes de Estados Unidos y Europas para apoyar una eventual intervención extranjera.

“La prensa está informando que he sostenido reuniones con altos líderes políticos y económicos en Norteamérica y Europa con el objetivo de promover los intereses de todos los peruanos. Solo la mente de un afiebrado comunista puede imaginarse q avalaría una intervención militar en Perú”, publicó.

