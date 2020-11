El tema del aumento del sueldo mínimo, debido a algunos deslices cometidos por dos precandidatos, ha ingresado oficialmente a la campaña electoral con miras a los comicios del 2021.

En la víspera, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular y cabeza de lista al Congreso, Hernando ‘Nano’ Guerra García, al ser consultado por el monto de la remuneración mínima vital, dijo erróneamente que se situaba en S/850.

Ayer, reconoció que cometió un desliz y que debía estar informado sobre este tipo de temas.

“Uno debe saber (el monto) del sueldo mínimo, sí. Me confundí, sí. Como me voy a confundir en esta campaña un montón de veces, pero no creo que este sea un concurso de memoria”, dijo en Willax TV.

Sin embargo, ‘Nano’ Guerra García fue más allá y prácticamente se mostró en contra del aumento del sueldo mínimo, que actualmente fluctúa en S/930.

“Lo que deberíamos preguntarnos es como hacemos para aumentar la competitividad de la gente, no para aumentarle el sueldo mínimo, porque cuando aumentas el sueldo mínimo lo que haces, un economista decía ‘aumentas el sueldo mínimo y creas desempleo’, porque eso es lo que logras. Lo que pasa es que es bien fácil caer en la demagogia, el populismo, en el cual no queremos caer en Fuerza Popular, y decirle a la gente, las cosas como son”, acotó.

El nuevo jale de Keiko Fujimori insistió en que el sueldo mínimo es un “engaña muchachos” y que lo que tenemos que preguntarnos es “qué político se va a preocupar no porque la gente nominalmente gane más, sino porque de qué manera podemos ser más competitivos”.

“Vamos a tomar la figura de la escalera. Imagínate que yo pongo una escalera y el primer peldaño te lo pongo seis peldaños arriba. ¿Lo puedes subir? No, porque ese primer peldaño está muy arriba, y eso es lo que sucede en la economía”, recalcó.

Un montón de dinero

Guerra García consideró que “S/930 (monto del sueldo mínimo) es un montón de dinero en el Perú para mucha gente”, pese a que varios gremios sindicales exigen al Ministerio de Trabajo que evalúe incrementarlo.

“Lamentablemente, es así. Entonces, cuando dices S/930, lo que estás haciendo es que el chico, el joven o la persona con menos capacidades no puede trabajar, porque el empleador va a decir: ‘uhm, como tengo que pagarle, volteo y miro a otro’”, acotó.

También dejó entrever que los trámites que realizan los empresarios para formalizar emprendimientos en el país generan un gasto significativo.

"S/900 es un montón de dinero, como lo es para constituir una empresa en el Perú ¿Cuánto es el mínimo para constituir una empresa en el Perú? No te baja de mil soles. Mil soles es mucho dinero, por lo que el Estado debe decir: “señores notarios, que no cueste nada”, apuntó.

Finalmente, Guerra García indicó que el eje principal de la campaña de Fuerza Popular será empleo y economía familiar