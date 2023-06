El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley Nº565/2021-CR que impone plazos rígidos al procedimiento de colaboración eficaz y, con ello, pone en peligro su eficacia y utilidad para la persecución del delito.

La decisión se adoptó con 84 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones.

Tras conocerse esta noticia, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que observe dicha propuesta.

Sin embargo, en el Ejecutivo aún no han tomado una posición al respecto. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, indicó a RPP que todavía no han decidido si observarán o no esta ley

“Nuestro sector va a estar evaluando (el tema) y a partir de una rigurosa evaluación sacaremos un informe, un pronunciamiento que será elevado a la PCM y, en base a eso, se toma una decisión si la norma se observa o no se observa”, acotó.

El titular del Minjus también reconoció que aún no tiene una posición frente a esta ley.

“Lo que puedo decir, por ahora, es que no tenemos una definición técnica respecto a ese tema”, sostuvo tras precisar que si es cierto lo que se dice sobre esta norma (que afecta la investigación y el proceso de colaboración eficaz), “el Gobierno lo tomará en cuenta”.

“Lo que puedo adelantar es que desde nuestro sector no habrá sabotaje a la lucha contra la corrupción”, apuntó.

Finalmente, no quiso dar una fecha en la que emitirán una decisión, aunque precisó que trabajarán con urgencia.

“Tenemos que ver cuando llegue (la ley) a nuestro despacho, a nuestro sector y, en función de eso, nos tomaremos algunos días en la evaluación. Intentaremos que sea lo más rápido posible”, acotó.

