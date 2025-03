Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, continúa manteniendo reuniones con funcionarios públicos y proveedores del Estado, reveló este domingo Cuarto Poder.

De acuerdo con el dominical, Boluarte habría utilizado una oficina ubicada en el piso 10 de un edificio del distrito de Miraflores, donde opera la ONG “Las manos que ayudan de corazón”, como su lugar de reuniones.

En dicho recinto, al que habría acudido unas seis veces entre febrero y marzo de este año, se habría reunido, por ejemplo, con Marco Antonio Revilla Arredondo, gerente general del Servicio de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), en pleno horario laboral.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pidió al Ministerio Público que investigue la reuniones que mantiene el hermano de la presidenta con funcionarios y proveedores en dicho lugar.

“Todo acto o toda conducta que pueda presumirse ilícita, tendría que ser investigada por el Ministerio Público. Lo bueno de un país ordenado, que vive un estado de derecho, es que hay instituciones que responden y cumplen una función determinada”, indicó a la prensa.

En ese sentido, dijo que los fiscales tendrían que determinar si en dichas reuniones existió una conducta ilícita, mientras que al Poder Judicial le corresponderá sancionarla.

“Para investigar los delitos, quienes son titulares de la acción penal son los fiscales y son ellos, si es que habría una presunta conducta ilícita, los que se encargarán de investigar y el Poder Judicial sancionar en el momento que corresponda y si es pertinente hacerlo”, apuntó.

Se muestra en contra de vacancia de Boluarte

En otro momento, el titular del Parlamento se mostró en contra de la vacancia de la presidenta, tal como lo planteó la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes.

Insistió en se debe respetar el voto popular y recordó que los gobiernos son elegidos por cinco años, por lo que respaldó que Boluarte concluya su mandato para, de esta manera, evitar tener un presidente cada 12 meses.

“Creo que cualquier voz distinta a ella no tiene que ser aceptada, tiene que ser rechazada. Eso incluye lo que ha señalado de manera no tan correcta la congresista Susel Paredes de que ahora se iría por la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Eso me parece absolutamente incorrecto, creo que hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular”, sostuvo.

“La elección se dio el 2021, el periodo presidencial termina el 2026 y en abril del 2026 elegiremos al reemplazante de la presidenta constitucional, Dina Boluarte, caso contrario seguiremos en esta incertidumbre y en este signo histórico negativo de tener un presidente cada 12 meses y eso no le hace ningún bien a la economía nacional”, aseveró el legislador de Alianza para el Progreso (APP).

Respecto a la columna de opinión del premier Gustavo Adrianzén, en la que acusó a un sector del Ministerio Público y de la prensa de emprender una campaña de desprestigio contra Boluarte con la intención de allanar el camino hacia una eventual vacancia, señaló que ello no contribuye al nivel de estabilidad que necesita el país.

“No me parece que contribuya al nivel de estabilidad y gobernanza que necesita el país para seguir promoviendo inversiones y desarrollo económico el generar niveles de enfrentamientos adicionales”, advirtió.

