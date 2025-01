Ante las investigaciones y diligencias que se realizan en el Congreso tras las denuncias por una presunta red de prostitución, el parlamentario no agrupado Carlos Anderson consideró que el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, debe renunciar.

“Por un mínimo de vergüenza política o personal debe renunciar (Eduardo) Salhuana y su Mesa Directiva”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Desde frentes como Acción Popular también han instado a Salhuana a tomar cartas en el asunto, caso contrario, presentarán una moción de censura en su contra.

Para Anderson, la renuncia de la Comisión ad hoc que investiga la presunta red de explotación sexual, era previsible, dado que “nació muerta” al estar compuesta por “amigos de la Mesa Directiva”.

“No merecen estar aquí (en la Mesa Directiva) ni una hora o minuto más. Una nueva Mesa Directiva tiene la responsabilidad de investigar caiga quien caiga”, comentó.

Además, condenó las presuntas presiones en algunas esferas del Congreso hacia sus trabajadores para que no declaren en las investigaciones.

“Es una acusación gravísima. Debe investigarse. Mientras no renuncie la Mesa Directiva todo lo que vamos a ver son afirmaciones generales pero no cambiará nada. Llegaremos a marzo con otras negociaciones y veremos la sonrisa del señor Salhuana y no pasó nada”, soslayó.

