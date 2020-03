Director de Serfor afirma que viceministra de Políticas Agrarias le pidió su renuncia

El director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal (Serfor) afirmó que la viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (Minagri), Paula Carrión, le ha pedido su renuncia por una “decisión de la alta dirección” del sector.

Gonzales-Zuñiga indicó que la renuncia le fue solicitada el pasado martes 3 de marzo en una reunión con Carrión, según detalla una entrevista realizada por Ojo Público.

“Yo le pregunté cuáles eran las razones y me dijo que era una decisión de la alta dirección del Minagri. Entonces le pedí que me envíe por escrito una carta donde digan las razones por las que me están solicitando esta renuncia”, refirió.

El jefe de Serfor aseguró que no renunciará, pues considera que no ha cometido “ninguna falta grave”. Asimismo, aclaró que la solicitud de renuncia debe ser presentada al consejo directivo y no por otra vía o forma, respetando su institucionalidad.

“Ha costado tanto crear esta institucionalidad que me llama mucho la atención que me pidan esto por otro canal. Están haciendo algo sin conocimiento del consejo directivo”, dijo.

Luis Gonzales-Zúñiga cuenta con poco más de un año en el cargo , tras haber sido seleccionado en diciembre de 2018 mediante concurso público para un periodo de cinco años.

“Yo fui seleccionado por un concurso público en un horizonte de cinco años. Y, de acuerdo al marco legal, salvo que haya cometido una falta grave, no me pueden solicitar esa renuncia. Están transitando por un camino inadecuado. Yo creo que esto es dañino”, puntualizó.