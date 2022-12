El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció sobre la asunción de Dina Boluarte como jefe de Estado tras la vacancia de Pedro Castillo, quien realizó un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso.

Williams Zapata resaltó la labor del Parlamento al tomar la decisión de destituir a Castillo Terrones. Además, dijo esperar que Boluarte Zegarra conforme un gabinete ministerial de ancha base en favor del país.

“El Congreso ha estado a la altura de las circunstancias hoy. Ha tomado una decisión muy importante, una decisión pensando en el Perú y que era necesaria. Debemos reflexionar porque los enfrentamientos no nos van a llevar a nada bueno. Cada uno de los grupos parlamentarios tiene su ideología, pero creo que lo mejor es conversar, acordar”, manifestó en diálogo con Latina Noticias.

“Esperemos que la presidenta forme un gabinete de ancha base, un muy buen gabinete y todos debemos aportar y hacer lo posible para que las cosas funcionen bien”, agregó.

Asimismo, el titular del Poder Legislativo se refirió a la tregua política que solicitó Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, luego de jurar como mandataria. En ese sentido, coincidió que ambos poderes del Estado deben conversar.

“Con respecto a la tregua que pide la presidenta me parece adecuado, pero más que tregua me parece que se debe conversar y dejar todos estos momentos de crispación que hemos vivido donde no se puede trabajar bien. Habían luchas internas, insultos y eso no deja desarrollar”, puntualizó.

Juramentación de Dina Boluarte

Este miércoles 7 de diciembre, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo, luego de un golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.

