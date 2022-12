La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que más tardar el día de mañana tomará juramento a su primer presidente del Consejo de Ministros, pero no adelantó de quién se trataría.

“Solo voy a agradecer a los hermanos y pedirles a ustedes que con calma esperemos, yo creo que en el transcurso de las próximas horas y mañana a más tardar al mediodía estará juramentando [el nuevo presidente del Consejo de Ministros]”, aseveró a los medios este viernes.

La presidenta Dina Boluarte juró ayer en el cargo luego de la vacancia de Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado pero fracasó.

Con relación a este tema, Boluarte Zegarra aseguró que “nadie esperaba” que Castillo Terrones intentara romper el orden constitucional.

“En unos días más, luego de la juramentación del nuevo Gabinete, quisiera saludar a Pedro Castillo porque el hecho que se haya dado esto de esta manera tan rápida y violenta también me duele, también me conmueve”, añadió.

Por la tarde, la mandataria mantuvo reuniones con bancadas y personalidades políticas, con miras a conseguir consensos de cara a la conformación de un nuevo Gabinete de Ministros.

Saludar a Castillo

Boluarte, aseveró que, una vez que tome juramento a su nuevo Gabinete de Ministros, le gustaría saludar al exmandatario Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido mientras duran las investigaciones en su contra.

En diálogo con la prensa, dijo que el tema de un eventual asilo político para Castillo Terrones en México es algo que corresponde al mencionado país y al Poder Judicial. Precisó que ella se mantendrá dentro del marco legal.

En diálogo con la prensa, dijo que el tema de un eventual asilo político para Castillo Terrones en México es algo que corresponde al mencionado país y al Poder Judicial. Precisó que ella se mantendrá dentro del marco legal.

"Yo siempre me he mantenido dentro del contexto legal, lo del derecho de asilo, eso lo tendrá que validar el Gobierno de México.

“Esto ha sorprendido a todo el Perú, ha sorprendido a sus ministros, inmediatamente buscaba que se reorganizara el Ministerio Público y el Poder Judicial, el Gabinete en cascada ha ido renunciando y yo quisiera saber qué pasó”, agregó.