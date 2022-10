El exministro del Interior Dimitri Senmache defendió su contratación en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y según dijo obedece a la necesidad de ser un gestor en la entidad y no para ser el “neurocirujano de alguien”.

En declaraciones a Canal N, recordó que trabajó como asesor de la presidencia ejecutiva de EsSalud entre el 2019 y 2021, donde vio temas como la asistencia social y prestaciones.

“Yo estoy en EsSalud del año 2019 al 2021. Yo trabajo en los dos años más difíciles de la pandemia, soy allí parte del equipo de salud como asesor de presidencia ejecutiva, justamente viendo los temas de asistencia social, prestaciones sociales”, expresó.

“No es que me estén designando para operar a alguien, a mí no me están contratando para ser el neurocirujano de alguien, sino para ser un gestor en una gerencia que conozco y en una institución donde he estado durante más de dos años”, añadió.

Tras señalar que en el 2021 entró como jefe del gabinete de asesores del entonces titular del Interior, Avelino Guillén, Senmache calificó de una “afrenta” que personas sin ninguna clase de estudios lleguen al Congreso y tomen decisiones serias.

“Una afrenta es que personas sin ninguna clase de estudios logren llegar al Congreso. Eso es una afrenta que le está haciendo daño al Estado peruano porque gente que no sabe de gestión pública termina tomando decisiones serias para dirigir un país. Eso es una afrenta”, subrayó.

Como se recuerda, el exministro del Interior Dimitri Senmache fue designado en la Dirección de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad de EsSalud.

A través de una resolución firmada por el presidente ejecutivo de dicha entidad, Gino Dávila, también se autorizó al gerente Central de Gestión de Personas suscribir el contrato de Senmache bajo el régimen laboral de la actividad privada.

“Se resuelve designar a partir de la fecha a don Dimitri Nicolás Senmache Artola en el cargo de dirección de gerente general, nivel Ejecutivo 2 de la Gerencia General de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad de EsSalud”, se lee en el documento.

Con este nombramiento en EsSalud también se determinó dar por concluida la designación de Tania Rodas Malca, quien venía desempeñándose en el cargo desde el 30 de diciembre de 2021.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Luis Almagro