El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, dijo que en un plazo de tres a cuatro semanas la defensa legal del expresidente estaría presentando el recurso de hábeas corpus en Estados Unidos en contra de la decisión del juez Thomas S. Hixson a favor de que proceda su extradición al Perú.

“En las conversaciones que hemos tenido ayer con los abogados de Estados Unidos se tomó la decisión de interponer el hábeas corpus. Entiendo que entre tres o cuatro semanas debe estar presentándose esta demanda”, aseguró en RPP Noticias.

El representante legal de Toledo Manrique cuestionó la resolución el magistrado norteamericano a favor de la extradición solicitada por la justicia peruana, ya que dijo que atenta contra el derecho a la defensa del exmandatario por no haber considerado sus cuestionamientos a los testimonios de Jorge Barata y Josef Maiman.

“Hemos revisado con bastante detenimiento la decisión del juez Hixson y encontramos inconsistencias, defectos en la motivación y hay afectación al derecho de defensa porque no se aceptó elementos de prueba, evidencias muy importantes que la defensa en Estados Unidos presentó ante el juez”, señaló Su.

“El juez basó su decisión en el testimonio de Jorge Barata y Josef Maiman, los ha reproducido textualmente y no se ha fijando cuando estos señores se contradicen [...] Concluye que ambos testimonios son pocos fiables, contradictorios, pero dice que eso no lo puede evaluar porque es un juez de extradición y no le corresponde”, criticó el abogado.

Por este motivo, Roberto Su aseguró que Alejandro Toledo confía en que la justicia de Estados Unidos atenderá el hábeas corpus en contra de la resolución y que se ordenará la suspensión del proceso de extradición hasta que sea resuelta en última instancia.

“Entendemos que ante las evidencias que la defensa va a presentar, el juez como medida cautelar va a ordenar la suspensión del proceso de extradición hasta que se resuelva el hábeas corpus. No hay plazos pero el juez va a resolver una demanda de más de ocho mil folios que no conoce”, concluyó.

-Fallo a favor de extradición-

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, resolvió que Alejandro Toledo sí puede ser extraditado al Perú. En su resolución, consideró que había suficiente evidencia de que el expresidente habría cometido delitos para que pueda ser procesado.

Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio del 2019 en California y estuvo ocho meses en prisión por riesgo de fuga, pero salió en marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19. Actualmente tiene una tobillera electrónica que registra sus desplazamientos

En caso de que el recurso de habeas corpus sea rechazado en todas las instancias, el caso pasará a ser analizado en el plano político por el Secretario de Estado del país norteamericano. En esta instancia se revisará que no haya persecución política contra Toledo y se verificará que se cumplan todos los requisitos del tratado de extradición vigente.

Si la Secretaría de Estado confirma el fallo del juez Hixson, se activará una orden de entrega al Perú.