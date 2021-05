Las recientes expresiones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a favor del candidato a Palacio por Perú Libre, Pedro Castillo, señalando que recibe “ataques despiadados de la derecha” y atacando a la iglesia católica deben ser consideradas “impertinencias calculadas para generar desestabilización en esta segunda vuelta electoral”, señaló el internacionalista Miguel Ángel Rodriguez Mackay.

Sostuvo que estas declaraciones se basan en un libreto del Foro de Sao Paulo y gobiernos castrochavistas de Latinoamérica.

“Pese a que lo dicho por el expresidente Evo Morales no tiene mayor asidero no puede ser considerado como una intromisión porque no tiene ningún cargo público y no está en territorio peruano. Sin embargo, es una impertinencia con un libreto muy bien trabajado por gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para generar desestabilización en estos momentos difíciles que atraviesa el país”, dijo.

Asimismo, Rodríguez Mackay calificó de “irrespetuosas afirmaciones” que Morales señale que en la iglesia católica hay religiosos que actúan como en la Santa Inquisición. “El señor Morales debe recordar que en Perú y Bolivia un gran número de la población es católica”, precisó.

Por su parte, el analista en temas internacionales Juan Velit sostiene que las declaraciones del ex mandatario del país vecino no requieren de otro pronunciamiento de la Cancillería peruana.

“El expresidente Morales está opinando como un ciudadano, ya no ostenta un cargo público. No obstante, debería abstenerse de opinar a los medios sobre un proceso electoral interno como el que se resolverá el próximo 6 de junio”, puntualizó.

El último sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por las declaraciones de personas extranjeras sobre la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú del 2021, lo que consideró una intromisión.