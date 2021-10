La desaprobación del presidente Pedro Castillo, se mantiene en retroceso por segundo mes consecutivo, pese a los cambios en el gabinete que lideraba Guido Bellido.

Según la encuesta de Datum a nivel nacional, el 50% de peruanos rechaza la labor que viene desempeñando el mandatario, cuatro puntos porcentuales más si se compara con el mes anterior. Su popularidad en octubre también bajó, al pasar de 42% a 40%.

La mayor desaprobación al jefe de Estado proviene de los sectores A/B y C, con el 65% y 53.5%, respectivamente.

En Lima y Callao, el rechazo a su gestión alcanza el 62.7%. Al observar el rango de edad, son los más jóvenes de entre 25 y 34 años los más descontentos al llegar 50.5%.

El respaldo a su gestión es mayor en la zona rural del país, con 50.7%. Las regiones que más apoyan su labor son las del centro y sur, con 48.9%, 49.8% respectivamente. Solo un 28.2% en Lima está de acuerdo con su actuación.

Percepción del gabinete

El 81.7% de los peruanos señala que frente al nombramiento del nuevo gabinete, Perú Libre está más dividido. Esta percepción es mayor en el segmento D, con el 86.8% y en el A/B, con el 82.6%. En la misma línea, opinan los de Lima y Callao (83.7%), así como los del oriente (82.9%).

¿Cuánto ayudó el cambio de gabinete? El 40% de peruanos aprueba la designación de Mirtha Vásquez como premier. Los segmentos A/B y C son los que muestran mayor confianza con 55.3% y 40.1%, respectivamente.

A nivel de regiones, los que más respaldan la designación de la ex congresista del Frente Amplio para liderar la PCM son los peruanos del norte (42.3%) y los del oriente (42.9%).

La muestra de popularidad tampoco es alentadora para el ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela. Al 61.7% no le genera confianza su designación para la lucha del gobierno contra el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la delincuencia.

La mayor desconfianza proviene de Lima y Callao y el norte, con 69.9% y en el norte con 59.8%. Los que sienten mayor confianza hacia Barranzuela son los del centro, con 31.9%, y en las zonas rurales, con 27.5%.

En el sector Educación, la expectativa no es la mejor. El 73% de peruanos rechaza que el nuevo ministro, Carlos Gallardo, pertenezca a un sindicato (Fenate Perú). El mayor descontento se ubica en los sectores C y D, con el 77%, y 75.9%, respectivamente. En Lima y Callao, el rechazo alcanza el 80.6%, seguido del norte con 76.2%.

Los que sí están de acuerdo con su designación, se ubican en sur y oriente, con 22.9% y 19%, respectivamente.

¿Quién manda?

Al ser consultados sobre quién realmente manda en el país, el 51.4% de peruanos menciona que es Vladimir Cerrón. Esta percepción se hace más fuerte en el A/B y C, con 52.7% y 53.6%, respectivamente. Mientras que en Lima y Callao, la cifra sube a 61.7% y en las zonas rurales alcanza el 48.5%.

Respaldo al Congreso

Solo un 20.8% de peruanos aprueba la labor que desempeña el Congreso. En Lima y Callao, la cifra es menor (18.7%); mientras que en el sur es de 20.9% y en el oriente alcanza el 25.7%.

Los que más desaprueban la labor que realiza provienen del segmento C, con 77.3%, seguido por el A/B, con 74%. En Lima y Callao no la respalda el 74.5%, y en el centro su desaprobación llega a 73.3%.

FICHA TÉCNICA: Encuestadora. Datum Internacional S.A. N.° de registro. 0002-REE / JNE Contratada por. Empresa Editora El Comercio. Objetivo del estudio. Conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país. Grupo objetivo. Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. Ámbito. Nivel nacional. Tamaño de la muestra. 1205 encuestas efectivas. Margen de error. +/- 2.8%. Nivel de confianza. 95%. Representatividad. 100% Técnica. Encuestas presenciales en el hogar. Tipo de muestreo. Probabilístico, poliétapico, estratificado, aproporcional. Para la selección del entrevistado se procedió con: Sorteo aleatorio de mapas (UPM), lo que nos define la zona de trabajo. Selección de viviendas (USM), de manera sistemática. Elección del entrevistado (UTM), aleatorio en la vivienda. Fecha de campo. 16 al 19 de octubre de 2021

Cambios sin impacto

Urpi Torrado, Directora de Datum

El nombramiento del nuevo Gabinete no habría tenido el impacto esperado, a pesar de ser lo que la mayoría de peruanos pedía. En particular, no generarían confianza el Ministro del Interior y el Ministro de Educación, los niveles de rechazo alcanzan el 62% y 73% respectivamente e incluso esta valoración negativa también se da en las plazas favorables al Presidente (Centro y Sur).

Aunque un 40% estaría de acuerdo con el nombramiento de Mirtha Vásquez como Presidenta del Consejo de Ministros, un porcentaje similar (39%) estaría en desacuerdo.

Asimismo, el cambio de gabinete habría impactado en la imagen de Perú Libre, pues el 82% de peruanos cree que el Partido de Gobierno está dividido. A pesar de los cambios y la percepción de conflicto, lo que no habría cambiado es la percepción de poder de Vladimir Cerrón.

Finalmente, bajo este contexto, lejos de ganar popularidad, se abre más la brecha (10 puntos) entre la aprobación (40%) y la desaprobación (50%). En este punto, se mantiene la diferencia entre Lima (65% de desaprobación) y las demás regiones del país (aprobación 48%, con un pico de 50% en el sur).