En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, los integrantes de las comisiones del Congreso también se ven en problemas.

Según señaló,Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución a Gestión, es urgente someter a debate temas electorales y de reforma constitucional.

¿Cómo van a trabajar los decretos de urgencia? ¿Se va a pasar el siguiente Congreso?

No. Ese tema tiene que priorizarse y es por eso que se tiene que instalarse cuanto antes la Comisión de Constitución. Es urgente y también va por el tema de las reformas. Los decretos de urgencia son parte de nuestra obligación constitucional. Y lo que se tiene pensado es que cuando se instale la Comisión se arme un grupo que se llame “Seguimiento de los D. U.” No puede haber debate si no nos instalamos y no lo podemos hacer porque no solucionamos el problema sanitario. Esto es un tema muy grave.

¿Cuándo sería su próxima reunión?

Nos vamos a instalar apenas se solucionen los problemas de sanidad. La Comisión pensaba reunirse hoy, pero como no se va poder tendría que ser de manera virtual, pero no es lo mismo. Sería favorable que el Congreso amplíe la plataforma virtual.

¿Cómo ven la estrategia del Gobierno?

Eso se va a saber después, pero lo que se ha hecho ha sido bien. Ahora, de no invertir más en salud en los pasados años… ¿qué pudo hacerlo? Sí pudo hacerlo. Esa es la crítica. Nosotros cuando estuvimos electos antes de la cuarentena dijimos que debía declararse el sistema de salud en estado de emergencia. No lo hizo, creo que debió comprar muchos más equipos. En general debió de ajustar más el sistema de salud. No lo hizo. Había una mezquindad del Gobierno en los anteriores años, está clarísimo.

No previeron lo que podía pasar después. En fin, pero a partir del Estado Emergencia creo que han hecho las cosas bien, han tomado las medidas sanitarias en excepción. No voy a ponerme a criticar ni al Gobierno ni a la mesa directiva del Congreso, sería mezquino de mi parte.

¿Cuándo veremos una sesión del Congreso?¿Qué se está haciendo?

Se está ampliando la plataforma virtual. Eso significa más tecnología, dinero y capacitación. Y eso toma semanas. Se está fumigando el Congreso. Se están tomando las medidas sanitarias del Parlamento y las medidas médicas.

Después de los últimos acontecimientos no sé qué va a pasar. Lo que me comentaron es que se está ampliando la plataforma virtual. El pleno virtual dependerá de cuán instalado esté la plataforma virtual del Congreso. Estamos hablando de un tema complicado, y de capacitación y encima en medio de una crisis sanitaria ¿cómo se puede capacitar? Seguramente se va a terminar de ampliar la plataforma, Pero va demorar.

¿Cómo ve el desempeño de la mesa directiva del Congreso?

Ha tenido la mala suerte en juramentar en una coyuntura nunca antes visto en la historia. Por lo menos, yo no me acuerdo una epidemia de este tipo. Todo está totalmente limitado. Nunca habido una infección generalizada.Todos estamos trabajando un 20% de nuestras posibilidades.¿Cómo poder juzgarla?, sería mezquino de mi parte hacer una crítica a Merino. Están haciendo lo que pueden y sobre todo heredando las actitudes de un Congreso que, probablemente, no ha desarrollado un potencial virtual importante para sobrepasar los problemas.

¿Piensan aprobar un nuevo cronograma del JNE?

Hay que analizarlo, porque recién tenemos este proyecto y habría que debatirlo a ver si la probamos o no y eso va a ser muy importante. Te vuelvo a repetir, todo esto pasa porque termine de ampliarse la plataforma virtual, que puedan aprobarse en las comisiones y luego en el pleno. Salvo que se excluya en trámites de comisiones y eso es peligroso también. Entonces hay que hacerlo y ahí estamos contra el tiempo.

¿Es probable que para el 2021 se mantengan las reglas del juego del 2016?

Lo que ahorita queremos salvar las elecciones del 2021. Pensar ahorita en primarias es precipitado. Ojalá existan las primarias. Eso es lo ideal, pero con la coyuntura no se puede adelantar opinión.

¿Van a priorizar en la Comisión de Constitución el tema electoral?

Mira cómo va avanzado el tema de coronavirus. Es un desastre sanitario. Lo que queremos hablar por lo menos es las elecciones del próximo año. Es la prioridad. Si van a ser primarias o no eso va depender del debate Veo complicado que se realicen las elecciones primarias públicas. Todo sería resultado de cómo evolucione la guerra contra el Covid-19.

¿La Comisión de Constitución aprobará un proyecto de ley para aprobar un nuevo cronograma del JNE?

Eso va a depender del debate, pero ni siquiera podemos debatir. Se iba instalar la Comisión hoy, pero lo vemos complicado.

Entonces, ¿cuándo se hablará del tema en la Comisión?

Si solucionamos este mes o el próximo podríamos hablar ya de las primarias, que es la idea y qué es lo que además se ha probado el año pasado en el Congreso disuelto. Si no se implementa ahora, pues tendrá que ser para el 2022.