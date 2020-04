El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que es bienvenida toda medida que ayude a mejorar la situación de los peruanos afectados por el brote de coronavirus (Covid-19) en el Perú.

Al ser consultado sobre una eventual reducción de sueldos de los altos funcionarios por la emergencia nacional sanitaria a causa de la pandemia, el mandatario manifestó que “todo suma”.

“Nosotros como Ejecutivo todos los días estamos sacando normas en beneficio de la población, todos los días, normas importantes que realmente van al fondo del problema”, dijo en su habitual conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“Si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede -adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como Ejecutivo para atender y mejorar la situación de millones de familia de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno, del Estado peruano- quiere dar parte de su sueldo, bienvenido sea, todo suma. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad, de una vez, que procedan", añadió.

Como se recuerda, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, propuso la reducción de sueldos de todos los altos funcionarios por la emergencia nacional a causa del brote de Covid-19.

El planteamiento fue respaldado por los congresistas Carmen Omonte (APP), Lenin Checco (Frente Amplio) y Cecilia García (Podemos Perú), quienes incluso se mostraron a favor de que se reduzca el salario de los propios integrantes del Parlamento.

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, calificó la propuesta de Ledesma como “una tontería” que no contribuye a ninguna solución ante la crisis sanitaria por Covid-19.

“Me parece una tontería, no por mi sueldo, que me importa un pepino, sino que me parece una tontería. Estamos tratando en esta medida que los sectores privados mantengan su sueldo y ahora usted quiere que la demanda se hunda porque se reduzca la mitad de los sueldos públicos”, expresó.