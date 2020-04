Los congresistas de Podemos Perú José Luna Morales y Aron Espinoza confirmaron este martes que dieron positivo al coronavirus (Covid-19), tras realizarse la prueba de hisopado.

“Les informo que luego de obtener el resultado negativo en dos pruebas rápidas de descarte del Covid-19, procedí a realizarme la prueba del hisopado. Los resultados de este último examen dieron positivo. Lo hago de conocimiento público porque considero que durante esta emergencia el bienestar común debe estar por encima de nuestro derecho a la reserva del estado de salud”, escribió José Luna Morales en sus redes sociales.

Consideró probable que su contagio “haya sucedido durante el cumplimiento” de sus funciones parlamentarias, entre las que destacan su participación en el pleno del viernes 3 de abril, en donde sustentó la aprobación de la ley para permitir la disponibilidad del 25% de fondos de AFP.

Por su parte, Aron Espinoza Velarde indicó que se encuentra en aislamiento desde el último viernes y no presenta mayores síntomas.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, afirmó en diálogo con Exitosa.

Espinoza Velarde también consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

Con el anuncio de José Luna Morales ya son cinco los legisladores de la bancada de Podemos Perú diagnosticados con coronavirus: Aron Espinoza, Felipe Castillo, Robinson Gupioc y Carlos Almerí. En la misma condición están los congresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Leslye Lazo (Acción Popular).