La congresista de Acción Popular, Leslye Lazo, y su esposo, el acalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, fueron hospitalizados debido a que tuvieron complicaciones luego de haber dado positivo a coronavirus (COVID-19).

“Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, señaló Lazo en diálogo con el diario El Comercio.

El pasado miércoles la legisladora había dado a conocer que era portadora de esta nueva enfermedad al igual que su esposo y que ambos mantenían aislamiento en su domicilio.

Lazo también detalló que su cuadro de neumonía no se ha complicado. “Podríamos decir que sí [estoy evolucionando favorablemente]. La neumonía significa que tengo los pulmones muy inflamados, pero no ha avanzado más. No he necesitado el respirador mecánico”, aseguró.

Al ser consultado por su esposo, la parlamentaria de AP indicó que se encuentra en una situación más complicada debido a que “está utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre”.

Hasta el momento, Lazo es una de las tres congresistas que ha hecho público un resultado positivo para COVID-19. Los otros dos son Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, y Felipe Castillo Oliva, de Podemos Perú.