El presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), anunció que la sesión plenaria programada para este martes a las 4:00 p.m. se ha suspendido para mañana, miércoles 1 de febrero, a las 11:00 a.m.

Mediante sus redes sociales, el titular del Parlamento dijo que esta reprogramación se hace con la intención de que se llegue a un consenso frente a la propuesta de la Comisión de Constitución para adelantar las elecciones generales al 2023.

“Con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, la sesión del pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para mañana miércoles a las 11:00 a.m.”, se lee en la cuenta de Twitter de Williams Zapata.

Con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, la sesión del pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para mañana miércoles a las 11:00 am — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) January 31, 2023

“Conforme a lo solicitado por la Mesa Directiva de la Comisión de Constitución y Reglamento, toda vez que continúan realizándose coordinaciones con los Grupos Parlamentarios, se informa, por disposición del Presidente del Congreso, que la sesión del Pleno ha sido reprogramada para mañana miércoles 1 de febrero a las 11:00 a.m.”, informó también el Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco.

Es la segunda vez que se suspende la sesión del Pleno para ver el adelanto de los comicios generales. El pasado lunes, la sesión plenaria se suspendió para este martes a las 11:00 a.m., al no iniciar, el Parlamento anunció que comenzaría a las 4:00 p.m.. No obstante, se ha aplazado una vez más.

Reunión con la PCM

El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) se reunió esta tarde con el primer ministro, Alberto Otárola, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Tras haber salido del lugar, el legislador señaló que existen puntos de consenso y disenso entre las bancadas respecto al adelanto de elecciones, así como temas en los que es complicado ponerse de acuerdo.

“Son decisiones que todavía se están conversando. Estamos en plenas conversaciones y no queremos dar detalles para no inclinarnos por una u otra posición”, manifestó a la prensa.