La bancada Podemos Perú, a iniciativa de la congresista Heidy Juárez, ha presentado un proyecto de ley que podría cambiar las reglas de juego en los procesos judiciales.

Se trata de la iniciativa que planea modificar los artículos VIII.2 y 159 del Código Procesal Penal, con el fin de establecer que un proceso judicial será declarado nulo, “si tiene su origen en prueba directa o indirecta de la violación de derechos fundamentales de la persona”.

En los argumentos de la presente propuesta, Juárez señala que existe jurisprudencia extranjera en donde los procesos judiciales han sido declarados nulos por tener como origen una prueba de carácter ilícito.

Además, la congresista cita al juez supremo César San Martín, quien dijo lo siguiente: “Si la imputación se sustenta exclusivamente en prueba ilícita y que no existe la posibilidad de obtener y actuar prueba al margen o con independencia de esa ilicitud, se vulnera el principio procesal vinculado a la causa. Si no se puede realizar un proceso con pleno respeto de los derechos y garantías individuales y de las reglas que disciplinan el proceso, entonces no cabe aprobar incoación de la causa; el objeto procesal no puede dilucidarse en las condiciones legales previstas por el ordenamiento”.

Finalmente, la legisladora Heidy Juárez señala que se busca proteger los derechos fundamentales de las personas.

Este proyecto de ley fue suscrito por los congresistas de Podemos Perú: José Luna Gálvez, Guido Bellido, José Arriola, Kira Alcarraz, Edgar Tello, Darwin Espinoza y Luis Picón.

La particularidad es que todos los congresistas que suscriben el proyecto son investigados por el Ministerio Público, a excepción de Luis Picón, quien no está investigado porque ya tiene dos sentencias por corrupción.