Con 109 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó este jueves el dictamen que deja sin efecto las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara al proceso de los comicios generales del 2021. La iniciativa tuvo 16 abstenciones y cero votos en contra.

El texto establece que este tipo de elecciones se debe realizar a partir de los comicios regionales y municipales del 2022.

Además, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, solicitó la exoneración de la segunda votación lo cual fue aprobado con 109 votos.

Previo al debate, el congresista Gino Costa (Partido Morado) planteó una cuestión previa para que regresen a la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos de ley 5020 y 5032, que proponen declarar la inaplicabilidad de lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, referido a las elecciones primarias en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Decir que trato de petardear cuando estoy diciendo que no vale la pena discutir esto porque todos estamos de acuerdo con suspender las PASO. Mi pedido es para ahorrar tiempo, estamos de acuerdo, pero falta el complemento, cómo escogemos a los candidatos sin PASO, hay un vacío legal, no completo, pero hay un vacío”, afirmó.

En contraposición, Omar Chehade señaló que sí existe un marco legal y resaltó que suspender las PASO servirá para no poner en riesgo la vida de millones de peruanos.

“El señor Costa lo que está haciendo es condicionar las PASO, las internas. Cómo puede decir mi amigo Costa que no hay marco legal vigente, no es cierto. Sí lo hay, están las primarias que estamos por suspender por razones sanitarias. Estamos trabajando por pasos, pero tenemos que suspenderlas para no arriesgar la vida de millones de peruanos. Acá no hay ninguna trampa o un juego”, refirió.

Como se recuerda, esta propuesta fue aprobada con 16 votos a favor y 2 en contra a finales de mayo en la Comisión de Constitución, a pesar de que dejaba fuera las propuestas que hicieron el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para que los partidos políticos realicen elecciones internas bajo la modalidad de un militante, un voto, por medio de sufragio electrónico y que estén organizadas por la segunda de las instituciones mencionadas.