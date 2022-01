La Comisión de Defensa del Congreso invitó al exsubcomandante de la Policía Nacional del Perú, Javier Bueno, para que informe sobre las supuestas irregularidades en el proceso de ascensos de su institución. La cita está programada para este viernes 28 de enero a las 10 de la mañana.

En el documento, al que tuvo acceso Canal N, pide a Bueno que detalle las denuncias que formuló el último fin de semana, cuando, en declaraciones a PBO Digital, afirmó que hubo favoritismos en el proceso de ascensos de la policía y señaló como responsables al actual jefe de la institución, Javier Gallardo, al presidente Pedro Castillo y a su exsecretario general, Bruno Pacheco.

Bueno declaró, incluso, que había tenido conocimiento de que se habrían hecho pagos ilegales a cambio de que se den determinados ascensos en la institución.

“Gallardo ya estaba comprometido en favorecer en todo sentido al Gobierno de turno, al señor Castillo, ahí empieza un acuerdo, un contubernio entre ambos. Al señor presidente le convenía tener generales sumisos a él, leales a él, y se acercaba el proceso de ascensos y todo coronel que le pidiera un favor a Pedro Castillo era bienvenido porque lo iba a tener en sus manos después cuando ascienda a general”, manifestó.

“Gallardo no me dejó hacer observaciones en el proceso de ascensos, a partir de ahí hago un informe, sobre la serie de irregularidades en el proceso de ascensos. Ahí me doy cuenta de que este señor [Gallardo] va a beneficiar a unos coroneles, va a beneficiar a la lista que le envíe Castillo y luego va a poner generales de su entorno, no quise manchar mi imagen con este proceder del comandante general”, dijo al ser consultado sobre su renuncia, ocurrida en noviembre del año pasado.

El documento dice también que Bueno debe informar sobre la presencia de personas vinculadas a “Los Dinámicos del Centro” entre los altos mandos de la Policía.

El oficio lleva la firma del titular de la Comisión, José Williams, de Avanza País, y del secretario, Jorge Montoya, de Renovación Popular.