Pese a la oposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la comisión de Constitución del Congreso de la República inició el debate del predictamen de la ley que busca incrementar de 130 a alrededor de 237 el número de futuros senados y diputados en el año 2026. Esto, tras la aprobación, en marzo pasado, de la reforma constitucional que permite el retorno de la bicameralidad.

Durante la sesión, la presidenta del grupo de trabajo, Martha Moyano, aclaró que hoy no se aprobaría la propuesta y que el predictamen será modificado con las diferentes propuestas de los legisladores; sin embargo, recalcó que “los plazos también se nos vencen”, por lo que no dejarían el tema en el tintero.

“Con respecto al documento que envió el JNE, no podemos permitir que alguien nos diga paremos el debate. Nosotros enviamos con horas anteriores la propuesta y el debate no se acaba hoy día. Todavía tienen tiempo estas instituciones electorales para que puedan dar su opinión. Hoy no se va a votar, como se ha estado especulando”, enfatizó.

De acuerdo con la propuesta, “para cada elección se fija el número total de representantes ante el Congreso de la República a razón de un diputado por cada 160,000 electores y el doble de electores por cada senador”.

Si en las últimas elecciones el número de electores fue de 24.7 millones de peruanos, la cifra de diputados que se pretendería aprobar para el 2026 es de 158, mientras que se elegirían a 79 senadores.

En consecuencia, pasaríamos de tener 130 congresistas a alrededor de 237 parlamentarios, entre diputados y senadores.

Al respecto, Moyano defendió este extremo del predictamen al señalar que lo que se busca es eliminar poco a poco la subrepresentación parlamentaria que existe en el país.

“Somos el país en la región con menor representación en función a su población. En la actualidad un congresista representa un máximo de 250,898 electores. Esto es un 31% más de personas en el año 1993, y un 260% más en el año 1979. En ese sentido, el fenómeno de subrepresentación es innegable y cualquier reforma que apunta a la mejora de la representatividad debe considerar el incremento poblacional”, aseveró.

Piden hacer cambios

Durante el debate, varios legisladores pidieron hacer cambios al predictamen a fin de que obtenga consenso una vez que llegue al Pleno. El congresista de Podemos Perú, José Elías, pidió que las provincias tengan, como mínimo, dos senadores, al señalar que hoy en día hay mayor representatividad de las regiones frente a lo que puede significar Lima.

“Si decimos cuanta gente hay en Lima, el 90% son provincianos. Las provincias deben de tener 2 senadores otorgados por esa ley. Es más, se podría subir entre 3, 5 a 10 senadores más, con lo cual, Lima tendría un numero importante de senadores”, acotó.

Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, solicitó modificar el texto en el extremo de la valla (5%) que se puso para la distribución de escaños en la cámara de diputados.

“Para poder acceder al procedimiento de distribución de escaños se requiere haber alcanzado, al menos, el 5% del número legal de miembros de la cámara de diputados; es decir, la valla solo aplica para la cámara de diputados; sin embargo, creo que esto podría generar un mayor fraccionamiento en el Congreso en cuanto a la cámara de diputados”, indicó tras precisar que la valla del 5% debería ser para el Parlamento en general y no solo para la cámara de diputados.

Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, pidió “prudencia” al momento de aumentar el número de parlamentarios.

“La proyección con la reforma podría llegar a incrementar más esta cifra, pero tampoco hay que abusar de eso. Estamos en un momento difícil en el que sabemos todos que en Lima se ha bajado el nivel de aprobación del Congreso. Si queremos a rajatabla incrementar un numero exagerado de congresistas no seria nada bueno. Hay que analizarlo, por eso necesitamos las diferentes opiniones del JNE, ONPE, Reniec, Minjus y la Defensoría”, manifestó tras precisar que se debería crear una circunscripción electoral para los pueblos indígenas, andinos y amazónicos.

