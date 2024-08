La situación del ministro de Agricultura, Ángel Manero, se complica tras sus polémicas declaraciones sobre el hambre en el país y la inseguridad alimentaria que atravesamos.

El Bloque Democrático Popular presentó esta mañana una moción de interpelación en su contra, a fin de que responda ante el Pleno del Congreso por sus frases que generaron polémica.

El documento en mención fue suscrito por 20 legisladores de la bancada Socialista, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Perú Libre y Somos Perú.

En la moción se recuerda que hay un inclemente aumento de la anemia y pobreza en el Perú, por lo que se requiere políticas y decisiones urgentes para asegurar la alimentación de millones de peruanos. Por este motivo, “la declaración del ministro solo demuestra desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de familias en el país”.

“La versión del ministro no solo contradice informes que emiten instituciones que recogen información estadística sobre niveles de pobreza y seguridad alimentaria en diversos países del mundo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS emitió el año 2023 un informe en el cual advierte que el 51,6% de los hogares peruanos, equivalente a 5.2 millones de familias, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria”, añade la moción.

En ese sentido, advirtieron que Manero desconoce los niveles de inseguridad alimentaria del país, así como las cifras de anemia que padecen los niños a nivel nacional.

“(El ministro) desconoce que 1 de cada 2 peruanos se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y grave, desconoce que son mas de 4,000 ollas comunes que trabajan diariamente para combatir el hambre y la seguridad alimentaria en zonas mas vulnerables del país, desconoce que la anemia afecta al 43.6% de los niños en el país, focalizándose el 57% en la selva rural y 55.9% en la sierra rural”, se cuestiona en el texto.

“Sus declaraciones demuestran que, para la cartera ministerial, la alimentación de millones de peruanos no es un problema que solucionar, mucho menos una prioridad para su despacho”, criticaron en la moción.

¿Qué es lo que dijo Ángel Manero?

En una conferencia de prensa, Manero minimizó las cifras que emitió la FAO sobre inseguridad alimentaria en el país. En dicho documento se estimó que unos 17 millones de peruanos tienen acceso limitado a alimentos o pasan días sin comer.

El titular del Midagri no solo calificó como “tremendistas” estas cifras, sino que aseguró que “en el Perú no se pasa hambre”.

“En el Perú no se pasa hambre, hasta en el último pueblo del país se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable”, aseveró.

Tras las críticas que recibió por sus polémicas declaraciones, el ministro intentó explicar sus frase y lanzó otra que también generó controversia.

“Yo, por ejemplo, no ceno. Y estaría catalogado por la FAO como inseguridad alimentaria grave, porque no ceno ningún día”, dijo a Canal N.

