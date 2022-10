El congresista Wilmar Elera (Somos Perú), quien se encuentra prófugo de la justicia, respondió desde la clandestinidad respecto a la denuncia que tiene en su contra en la Comisión de Ética.

Durante la sesión del grupo de trabajo parlamentario que se desarrolla este lunes 3 de octubre, se presentó el abogado de Elera, quien presentó un video grabado por el parlamentario para pronunciarse sobre las declaraciones que brindó respecto a la denuncia de violación sexual contra el legislador Freddy Díaz (no agrupado).

En el material audiovisual se escucha al parlamentario hacer un mea culpa por las expresiones que tuvo sobre este caso y resaltó su “trayectoria de vida” para defenderse frente a la denuncia de oficio que se le abrió en esta comisión.

“Di unas declaraciones desafortunadas, hago un mea culpa y me siento arrepentido de que después de haber hecho toda una trayectoria de vida, hoy termino haciendo un mea culpa de lo que no quise decir”, manifestó Elera García en el audio.

“Con mi trayectoria de vida y mi trayectoria personal es irracional que yo pretenda avalar un acto de violencia sexual. Estoy a favor de las damas, un no es un no. No porque haya tomado licor se tiene que hacer una violencia sexual, eso lo tengo bien claro y, por esa razón, es que hoy día me pido a ustedes, miembros de la Comisión de Ética, puedan evaluar mi trayectoria de vida”, agregó.

Como se recuerda, en julio pasado, Wilmar Elera se refirió a la presunta agresión sexual y dijo que hubo un ambiente propicio para la comisión de dicho delito, pues indicó que la denunciante era la única mujer en un área de trabajo donde los demás eran varones.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó en entrevista a TV Perú.

Sentencia contra Elera

El congresista de Somos Perú se encuentra prófugo luego de que el Poder Judicial dictara en su contra una sentencia de seis años de cárcel por la comisión del delito de colusión agravada.

Esta decisión contra el exmiembro de la Mesa Directiva del Congreso fue por haber sido supervisor de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca” en el año 2012.

