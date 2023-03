El congresista Enrique Wong presentó este jueves 2 de marzo su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú luego de una serie de discrepancias y por motivos de conciencia.

Mediante un documento dirigido al vocero de Podemos, José Luna Gálvez, Wong recordó que en agosto de 2022 ya había manifestado su intención de retirarse de la agrupación, pero por pedido del propio portavoz no lo hizo, pues se iba a desintegrar la bancada al tener menos de cinco congresistas.

“Habiendo cumplido con el acuerdo de no retirarme de la bancada para que esta no quede en su momento con solamente cuatro integrantes y, por consecuencia, la desintegración de la bancada. Habiendo cumplido con mi palabra y entendiendo su mensaje vía Twitter de aceptar mi renuncia, presentada el 1 de agosto de 2022 y tras una serie de discrepancias no democráticas, ratifico mi renuncia por motivos de conciencia”, se lee en el documento.

En diálogo con RPP, el parlamentario detalló que su salida se da por las discrepancias internas con el comité ejecutivo de Podemos Perú, en relación al tema del adelanto de elecciones generales, Wong Pujada dijo que está a favor de que los comicios sean realizados en abril de 2024, a diferencia de la organización, que propone que se llevan a cabo este año.

“El señor Aron Espinoza y otros miembros del partido decían que nos fuéramos ya, pero no se reúnen las condiciones. Si se va a hacer un adelanto de elecciones, tendría que ser en forma transparente, real, positiva, que beneficie (a la ciudadanía)”, expresó.

Sobre la posibilidad de adherirse a otras bancadas o mantenerse independiente, apuntó que irá evaluando las agrupaciones de acuerdo con su formación democrática.

