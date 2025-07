Ana Zegarra Saboya, actual vocera del partido Somos Perú y congresista accesitaria desde octubre del año pasado, enfrenta una serie de denuncias y sentencias judiciales en el marco de una posible reelección parlamentaria, según reveló el dominical Cuarto Poder.

Según lo revelado, Zegarra acumula tres sentencias. En 2014 fue condenada por falsedad ideológica, en 2015 por falsificación de documentos y en 2025 por falsa declaración en un proceso administrativo, al omitir una sentencia previa en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones en la campaña municipal de 2018. En todos los casos, recibió prisión suspendida.

LEA TAMBIÉN: Congreso amplía acceso a servicios de salud a trabajadores de construcción civil

Esta última condena, al haberse confirmado en segunda instancia, la inhabilitaría para postular a cargos públicos en las elecciones de 2026. De acuerdo con la Constitución, se prohíbe a las personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos postulen o ejerzan cargos públicos.

Acusaciones contra Zegarra

Asimismo, a estas sentencias se suman acusaciones de presuntos pagos ilícitos en tramas de obras públicas. El reportaje toma las declaraciones de la empresaria Blanca Ríos, quien declaró haber transferido dinero a cuentas enviadas por Zegarra, presuntamente para apoyar su campaña política con artículos promocionales.

LEA TAMBIÉN: Promesas en cuatro temas álgidos del discurso de Boluarte no se cumplieron en último año

Sin embargo, el trasfondo sería un proyecto de riego que debía gestionarse en la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Ríos afirma poder probar las conversaciones mediante chats y manifiesta su disposición a entregar su teléfono a la fiscalía. Además, precisa que en total pagó 150 mil soles, pero al menos 20 mil soles indica que se puede corroborar que depositó.

Cabe precisar la empresaria indicó que estos pagos se realizaron cuando la Comisión de Presupuesto del Congreso era encabezada por entonces por José Jerí, el nuevo presidente del Congreso.

Ríos afirma poder probar las conversaciones mediante chats y manifiesta su disposición a entregar su teléfono a la fiscalía. Además, precisa que en total pagó 150 mil soles, pero al menos 20 mil soles indica que se puede corroborar que depositó.

Comunicado de la congresista Ana Zegarra por la denuncia realizada por la empresaria Blanca Ríos.

Cuarto Poder abordó a la congresista para obtener su declaración sobre el tema, pero la legisladora evitó dar detalles indicando que dará explicaciones “en su momento”.

En tanto, a la parlamentaria se le ha visto en actividades proselitistas y su rostro ha aparecido en paneles anunciando una posible candidatura al próximo congreso, aunque su situación judicial le impediría, en principio, ser candidata.

LEA TAMBIÉN: José Jerí afirma que están avanzados los instrumentos de gestión el retorno de la Bicameralidad

José Jerí responde sobre este caso

Tras la emisión del reportaje, José Jerí, actual presidente del Congreso, durante una entrevista en Cuarto Poder, indicó que ya se han comunicado con Zegarra para escuchar sus descargos y que, en base a ello, se tomará una decisión.

“Nos hemos ya comunicado con la congresista Zegarra para que en el transcurso de las horas podamos escuchar sus descargos, como corresponde. Hay información que también hemos tomado conocimiento con el transcurso de las horas. Yo espero escuchar los argumentos suficientes para tomar un criterio en unidad de bancada”, precisó.

Asimismo, aclaró que las sentencias deben ser declaradas en las declaraciones juradas y que, según lo que ha visto, no se han declarado todos los procesos judiciales que enfrenta Zegarra, quien está en proceso de casación.

“Las sentencias se declaran en la declaración jurada de cada congresista, de cada político, cualquier tipo de situación jurídica que pueda tener. Lo que yo he estado viendo es que ha ido avanzando el proceso y evidentemente no se ha declarado todos los avances procesales y está en una instancia de casación (…) Vamos a solicitar y ya la hemos citado, para que nos comente, nos dé la información y nos dé por encima de todo, los descargos, que es importante", añadió.

Con respecto a las denuncias de la empresaria Blanca Ríos sobre su posible implicancia en el pago para presuntamente beneficiar un proyecto de riego, José Jerí indicó que no la conoce ni recuerda haber tenido algún tipo de relación con ella.

“Lo que puedo decir con suma claridad es que, a esa señora, que no la conozco, no me acuerdo de ella, ninguna otra persona puede acusarme a mí de haber participado de ese tipo de actos. Lo que quiero decir y destacar es que justamente esta señora, que apareció hace un par de días, lo hizo en un momento de campaña electoral, donde los hechos se suscitaron hace como dos años aproximadamente”, recalcó.