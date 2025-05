La congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) cuestionó duramente a Fuerza Popular y Alianza para el Progreso por mantener su respaldo a la presidenta Dina Boluarte, pese al creciente rechazo ciudadano y los cuestionamientos que enfrenta el Ejecutivo.

“Hacen pésimo y la población tiene que darse cuenta quiénes están sosteniendo a la señora Boluarte” , afirmó Chirinos en Cuentas Claras, de Canal N, al ser consultada sobre el papel de ambas bancadas.

LEA TAMBIÉN: Salhuana estima que bancadas apoyarán eventual viaje de Boluarte para reunirse con Papa León XIV

“Además de sectores de izquierda, hay bancadas de la derecha que están sosteniéndola. ¿A cambio de qué? No sé, se comenta mucho que tienen ministerios. No veo otra razón para que la sostengan”, agregó la parlamentaria.

Sobre la reciente encuesta que refleja una muy baja aprobación de la presidenta, Chirinos ironizó: “Ni siquiera creo que tenga 2% de aprobación, con el margen de error hasta debe estar debiendo aprobación. El Perú no la respeta, y no solo por la inseguridad, sino por verla en ese pago debajo de la mesa al señor Cabani. Ha actuado como lo hacen los delincuentes”, remarcó.

En esa línea, la congresista indicó que ha enviado una carta a la PCM solicitando explicaciones sobre el origen del dinero entregado por Boluarte al cirujano. “Ella tiene que responder por eso. La señora en ningún momento ha querido pagar, lo pudo hacer antes, no ahora que siente la presión. Por eso la gente no le cree, sabe que es mentirosa, incapaz y que actúa como delincuente”, mencionó.

Para la congresista Chirinos, Gustavo Adrianzén "no da para más" al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)

Chirinos también se refirió al caso de Jorge Hernández, alias ‘Cuchillo’, quien envió una carta notarial a Boluarte. “Es una falta de respeto hacia la mandataria, el Perú entero no la respeta. Los delincuentes se burlan de ella. Cualquier congresista de este Congreso va a tener más respeto que la señora en ese puesto” , indicó la parlamentaria.

Renovación Popular votará en bloque por censura a Adrianzén

Chirinos también cuestionó el respaldo al premier Gustavo Adrianzén y adelantó el voto de su bancada a favor de la moción de censura. “Renovación Popular va a votar a favor de la censura, los 11 integrantes. Ya hemos visto que el señor Adrianzén no da para más. Ha mostrado indolencia, un total desconocimiento de la realidad”, sostuvo.

La congresista de RP reiteró que el Congreso no se resume en las bancadas que apoyan al Gobierno. “Gracias a Dios hay cuatro mociones de censura presentadas. Espero que el miércoles a las 10 a.m. los congresistas no se hagan los dormidos. Deberíamos pasar los 66 votos”, indicó.

Respecto al gabinete, sostuvo que los ministros están preocupados en cuidar su sueldo, que el Congreso no los censure y “ser los niños que le llevan la cartera a Boluarte”.

Asimismo, apuntó directamente contra Adrianzén y el exministro Santiváñez, asegurando que habrían protegido a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. “¿Quién escondió a Nicanor? Nadie sabe nada de él. Tanto le dolió la censura a Santiváñez y no porque hizo un buen trabajo, sino porque protegió a Nicanor y a Cerrón. Y nadie habla de eso”, manifestó.

Consultada sobre una posible participación de Dina Boluarte en una eventual misa papal, Chirinos fue contundente al señalar que los peruanos estaríamos mal representados por la mandataria.