Gonzalo Andrade Nicoli, presidente del grupo Trafigura, reveló al fiscal José Domingo Pérez que la empresa aportó a Confiep para la campaña publicitaria a favor de la empresa privada.

De acuerdo a fuentes de Gestión, Andrade Nicoli manifestó que el apoyo fue bancarizado. Negó que el grupo Trafigura y él hayan aportado a las campañas de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016.

Al ser consultado por la Fiscalía si realizó donaciones a otros grupos políticos, el empresario lo negó.

De esta manera, el aporte de Trafigura, se suma a los US$ 240 mil que dio Capeco, US$ 200 mil de Alicorp y US$ 207 mil de Volcan para la campaña impulsada en ese entonces por el titular del gremio empresarial, Ricardo Briceño.

En el 2011, cuando el candidato Ollanta Humala subía en las encuestas, Confiep realizó una campaña a favor de la empresa y en contra de líder del Partido Nacionalista.

Andrade Nicoli declaró por casi tres horas en la Fiscalía de Lavado de Activos. Gestión conoció que el empresario Ricardo Trovarelli Vecchio, presidente de Impala Terminals Perú, pidió al fiscal Pérez la reprogramación de su citación.

Mañana tendrá que acudir al Ministerio Público el propietario del Grupo Interbank, Carlos Rodríguez Pastor, y el miércoles se tiene programado tomar la declaración de Mariela García Figari de Fabbri, gerenta general de Ferreycorp.