Mariela García Figari de Fabbri, gerente de Ferreycorp, reveló a la Fiscalía que la empresa donó US$ 100 mil a Confiep para la campaña publicitaria a favor de la empresa privada en 2011.

De acuerdo a fuentes de Gestión, García Figari manifestó que el apoyo fue bancarizado. Negó que Ferreycorp y ella hayan aportado a las campañas de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016.

De esta manera, el aporte de Ferreycorp se suma a US$ 50 mil de Trafigura, a los US$ 240 mil que dio Capeco, US$ 200 mil de Alicorp y US$ 207 mil de Volcan para la campaña impulsada en ese entonces por el titular del gremio empresarial, Ricardo Briceño.

Al ser consultada por la Fiscalía si realizó donaciones a otros grupos políticos, la empresaria lo negó. En otro momento, García señaló que Ferreycorp desembolsó US$ 20 mil dólares en 2012 a Confiep, por otros motivos.

García Figari declaró desde las 11: 30 a.m. hasta casi 1:30 p.m. en la Fiscalía de Lavado de Activos, de acuerdo a nuestras fuentes.

La gerente de Ferreycorp fue la última de 14 empresarios que han acudido al despacho del fiscal José Domingo Pérez desde la semana pasada para declarar por los aportes a las campañas de Keiko Fujimori.