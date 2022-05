La Comisión de Fiscalización contará con 30 días más para investigar las visitas extraoficiales que habría recibido el presidente de la República, Pedro Castillo, en la vivienda del pasaje Sarratea, en Breña.

Durante la sesión del grupo de trabajo de este martes, se dio cuenta del informe preliminar de la comisión, el cual contienen los resultados de los interrogatorios a los diferentes citados, entre los están personajes como Bruno Pacheco, Karelim López, Fray Vásquez Castillo y el titular del Gabinete, Aníbal Torres.

“Con 12 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, la comisión aprobó ampliar el plazo de investigación del caso Sarratea por 30 días hábiles”, se lee en la publicación de la Comisión.

De esta manera, la comisión tendrá un mes más de plazo para continuar haciendo diligencias. Entre los interrogatorios pendientes está el del presidente Pedro Castillo, quien ha manifestado que asistirá a responder, pero hasta el momento no lo hace.

Presentación de Aníbal Torres

El último 4 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, asistió a una citación de este grupo parlamentario y reveló que se había reunido con Bruno Pacheco de manera extraoficial en San Borja.

Según el relato del primer ministro, el exsecretario general de Palacio de Gobierno le explicó de dónde provenían los 20 mil dólares encontrados por la Fiscalía en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo: ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, señaló el jefe del gabinete ministerial.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión”, detalló.

