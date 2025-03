El teniente alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, estaría involucrado en presuntos cobros a proveedores. Los miembros del concejo municipal han solicitado su suspensión, luego de la difusión de un video en donde se le observa recibiendo dinero.

Ocurrió durante la III sesión ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos. En esta sesión se difundió la grabación. ¿Qué dijo el teniente alcalde?

Posteriormente, el dominical Panorama informó que se trataría de una receptación de dinero a cambio de “retornos”.

“Yo puedo dar fe que siempre he cumplido. [...] Si yo pongo en riesgo el capital de terceros, sin posibilidad de retornos, yo no me meto esa jugada. [...] Yo tengo que tener garantías de mi palabra”, se oye decir al teniente alcalde en la grabación que se mostró como adelanto.

De inmediato su interlocutor le entrega una cantidad de billetes, que el teniente alcalde de Chorrillos comienza a contar.

En su defensa, Richard Cortez dijo, en medio de un cruce de palabras con el alcalde del distrito Fernando Velasco, que el video debía emitirse completo.

Además, acusó al burgomaestre de cortarle el derecho a pronunciarse durante la sesión.

Finalmente, en medio de gritos y reclamos, Cortez fue expulsado de la sala del concejo municipal.

“No es el primer caso, te gusta cobrar a proveedores”, dijo el alcalde Fernando Velasco.