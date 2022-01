El precandidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, César Combina, indicó que la denuncia sobre supuestos pagos que habría solicitado a alcaldes cuando era congresista es una denuncia “dirigida desde Palacio de Gobierno”.

“En política no existen casualidades. El mismo día que anuncié mi candidatura a la alcaldía de Lima, Vladimir Cerrón compartió en sus redes sociales esta calumnia. Para mí no hay duda de que es una denuncia dirigida desde Palacio de Gobierno”, afirmó.

Asimismo, Combina Salvatierra indicó que esta denuncia carece de todo fundamento. “Se ha hablado de alcaldes, pero ninguno ha sido identificado. Y si existiera algún alcalde que se ha prestado para esta patraña, voy a denunciarlo por difamación porque no he recibido dinero de ninguna autoridad cuando he sido congresista”, sostuvo.

Persecución de Perú Libre

De otro lado, el exparlamentario calificó como un acto de “persecución política” la propuesta de la congresista Margoth Palacios (Perú Libre) de crear en el Parlamento una comisión investigadora en su contra suya.

“Perú Libre es una organización criminal que ahora utiliza su poder en el Congreso para intentar amedrentarme y espero que ninguna otra bancada se preste al juego sucio de esta mafia”, acotó.

“Estoy seguro de que con esta falsa denuncia buscan desacreditar mi campaña a favor de la vacancia de Pedro Castillo y también mi precandidatura a la alcaldía de Lima. Es un claro acto de persecución política contra los opositores que nos estamos enfrentando a esta izquierda criminal y su Gobierno nefasto”, sentenció.

César Combina es uno de los tres precandidatos a la Alcaldía de Lima confirmados para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Los otros aspirantes son Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Luis Molina (Avanza País).