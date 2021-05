La nueva integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Cecilia Tait, indicó que será fiscalizadora de la eventual gestión presidencial de Keiko Fujimori si es que la candidata no cumple las promesas.

La excongresista y exvoleibolista sostuvo que el legado que Keiko Fujimori se tiene que reivindicar para no dejarle a sus hijas el legado que recibió de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

“El legado que ella recibió del papá no le puede dejar de sus hijas. Ella se tiene que reivindicar y hacerlo bien. Keiko ha cambiado”, indicó.

Actitud fiscalizadora

“Voy a ser una buena fiscalizadora. En eso soy especialista. Voy a ser la peor cobradora que va a tener Keiko Fujimori si no cumple las promesas y me clavaré al frente de Palacio de Gobierno”, expresó la en Canal N.

Acotó que su incorporación se da porque luego no podría hacer reclamos a Fujimori.

“Si tengo que viajar, voy a ir a fiscalizar, no necesito ser congresista. Están pidiendo un capital que me ha costado muchísimo cuidarlo. Ese capital se lo estoy entregando a Keiko, a todo su equipo, pero no es un cheque en blanco. (...) Si me quedo fuera, no voy a poder después reclamar”, señaló.