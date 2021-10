Hernando Cevallos, ministro de Salud, indicó que los cambios realizados en el Gabinete Ministerial fue una decisión del presidente Pedro Castillo con el objetivo de lograr mayores niveles de gobernabilidad y poder trabajar de manera más armónica con el Congreso.

“Es una decisión del presidente, creo que ha tratado de buscar mayores niveles de gobernabilidad, crear un clima para poder lograr trabajar de manera más armónica con el Congreso, espero que el Congreso lo interprete así, espero que no piensen algunos sectores minoritarios que pueden sacar ventaja de esta decisión del presidente”, expresó el ministro desde Piura.

Cevallos Flores se refirió a las discrepancias evidenciadas por algunos congresistas de la bancada de Perú Libre respecto a las nuevas designaciones en el Consejo de Ministros, pues consideró que incluso al interior del oficialismo puede haber “opiniones diferentes”, pero remarcó que las intenciones del jefe de Estado es hacer cambios.

“Yo entiendo que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo plenamente con todo lo que propone el presidente, yo creo que incluso dentro del grupo de Perú Libre, yo no soy miembro, pero pueden haber opiniones diferentes pero el presidente mantiene la voluntad de producir cambios importantes en el país y que hay que entender las necesidades de las grandes mayorías que están postergadas desde hace muchísimos años en nuestra patria, eso no lo ha resignado el presidente, de ninguna manera”, remarcó

“(Pedro Castillo) tampoco ha dicho que acá no necesitamos un cambio constitucional, es un tema de momento, de entender qué es lo que hay que acelerar ahora, pero eso es decisión del presidente”, agregó.