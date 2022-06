Principales Promesas. (Elaboración: Gestión)

“Yo creo que prometer de manera poco técnica y mucho más con móviles políticos gastos a diestra y siniestra, si bien se pueden acomodar en un corto plazo porque hay recursos, esto no quiere decir que no haya otras necesidades. Habrá presiones y muchas expectativas que no se podrán cumplir”, señaló al respecto Luis Miguel Castilla, exministro de Economía.

Centro

Tan solo ayer, el mandatario se dirigió a Huancavelica manifestó que se transfirieron más de S/ 887 millones de soles a esa región. También confirmó la aprobación de una solicitud de mayor presupuesto por S/ 2 mil millones de soles destinado, entre otros a un bono alimentario a la población vulnerable.

En el sur

Dias atrás, en el XVII Consejo de Ministros, realizado en Arequipa, Castillo anunció la implementación de un tranvía eléctrico con una inversión de S/ 1,994 millones.

Horas antes, Castillo había puesto la primera piedra de la obra de recarga hídrica, con un presupuesto de S/ 390 millones a través de Agro Rural.

Durante su visita, anunció además que firmó un convenio de transferencia por más de S/ 59 millones a los gobiernos regionales para pagar el bono por escolaridad a profesores y auxiliares.

Un día después de Arequipa, el presidente llegó a Juliaca y se comprometió a concluir con el expediente técnico del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca, con un presupuesto de más de S/ 208 millones.

Asimismo, ratificó la continuidad del proyecto de descontaminación del Lago Titicaca, por una partida de S/ 1,186 millones de soles.

En tanto, ya para los primeros días de junio, el Gobierno había destinado un presupuesto de más de S/ 524 millones para enfrentar las heladas.

“Se está recolectando una lista de pedidos que probablemente la mayoría no tenga presupuesto. Infla una expectativa de proselitismo de cara a los comicios regionales y van a presionar las finanzas públicas”, advirtió Castilla.